La serie cancelada de Netflix que más duele a sus suscriptores

Hace unos días, los responsables de la exitosa serie de Netflix confirmaron que la sexta temporada será la última de Netflix, por lo que deberán darle un cierre a la historia de Daniel Larusso y Johnny Lawrence, una historia que comenzó hace 30 años con la saga Karate Kid y que hace unos años resucitó.

Para muchos, esta decisión de Netflix es inexplicable teniendo en cuenta el éxito de la serie, aunque es cierto que la última temporada llegó al top ten pero se mantuvo menos semanas que otras.

"Mientras este día debe ser agridulce para los fans, el Miyagiverso nunca ha estado más fuerte”, reconocían Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg en un comunicado hecho para dar a conocer la cancelación de la serie.

Cobra Kai, la serie que resucitó cuando nadie lo esperaba

Hay que convenir que Cobra Kai está muy lejos de ser la mejor serie del planeta, pero cumplía con su cometido: era entretenida, le gustó a muchos jóvenes y recuperó a gran parte de los que supieron ver Karate Kid.

Toda esa fusión contribuyó a que la serie llegara a Netflix tras haber comenzado en YouTube y se convirtiera en el éxito que ha sido estos últimos años. Pero todo tiene un final y, a veces, la plataforma más popular decide adelantarlos.

Se podría decir que Cobra Kai comenzó como un chiste de Barney Stinson en How I Met Your Mother. Allí, este personaje defendía la tesis de que el mundo había entendido mal la película Karate Kid y que el verdadero villano había sido Daniel Larusso y no Johnny Lawrence. Cobra Kai tomó esa idea y desde el primer capítulo se volcó a que el villano de la saga se ganara la simpatía del público en la serie y lo logró.

De hecho, ambos personajes han seguido con sus desencuentros y encuentros a lo largo de las temporadas, aunque también los creadores de la serie han sabido correrlos, para que sean sus alumnos adolescentes los protagonistas. Una buena forma de ganarse al público joven. La fórmula les funcionó, pero por lo visto, para Netflix, no tiene muchas posibilidades de seguir funcionando y se decidió por su cancelación.

La parte positivo es que esta viene con aviso anticipado, por lo que sus creadores le podrán dar un cierre a la serie de Netflix, aunque no todo el mundo quede contento con su final.