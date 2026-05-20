"Bulsara", la obra de danza en honor a Queen, volvió reinventada en un espacio no convencional

El Estudio Danza - obra "Bulsara" en homenaje a Queen - danza jazz y contemporánea Más de 40 bailarines interpretaron "Bulsara, una reverencia a Queen" en un espacio circular que les permitió crear una nueva mirada sobre la obra. Foto: Gentileza El Estudio Danza

Con 11 años de permanencia en cartelera local, Susan García Salazar explicó a Diario UNO que "ahora hicimos una reposición adaptándola al espacio no convencional que una sala circular como la del Le Parc, que no tiene telones, entonces te permite jugar y adaptar la obra desde otro lado”.

Desde El Estudio Danza destacaron que el regreso de “Bulsara” significó un fin de semana de doble función lleno de “mucha emoción y mucho disfrute”, reafirmando el carácter familiar y convocante del espectáculo.

Además de Queen han homenajeado también a Cerati

“Es una obra que atrapa a toda la familia, ofrece una hora de disfrute pleno del arte”, expresó Salazar sobre el espectáculo que ya es un clásico de su compañía y que no para de reiventarse en cada temporada, gracias al exquisito legado musical de Queen y al talento de los bailarines mendocinos.

La compañía continúa desarrollando otras propuestas artísticas a lo largo del año, tanto académicas como escénicas. Entre los próximos proyectos adelantaron la intención de reponer otra de las puestas celebradas de El Estudio Danza.

Se trata de “Signos”, el espectáculo de danza contemporánea inspirado en la música y poesía del recordado Gustavo Cerati que en 2013 ofreció una llamativa versión al aire libre en el Parque Central, donde se aprovechó la impactante arquitectura de hierros de la Nave Cultural.

El Estudio Danza - obra "Bulsara" en homenaje a Queen - danza jazz y contemporánea El cuerpo en movimiento, a través de la obra musical de Queen, con coreografías de danza jazz y contemporánea. Foto: Gentileza El Estudio Danza

Bandas icónicas de la música local o internacional se entretejen en el universo de la danza desde siempre. De hecho, Hernán Piquín visitó recientemente Mendoza para ofrecer su propio tributo dancístico a Soda Stereo.

Los proyectos de El Estudio Danza

Por otro lado, El Estudio Danza está iniciando el proceso de creación de nuevas obras previstas para estrenarse durante la segunda mitad del año.

En cuanto a las próximas fechas, la academia se presentará el 2 de julio en el Espacio Cultural Julio Le Parc con una función de danza contemporánea, mientras que el 26 de julio llegará al Teatro Plaza con una gala de danza clásica que incluirá la suite “Bella Durmiente”.

Casi 3 décadas de pasión por la danza

Con 28 años de trayectoria, El Estudio Danza se ha consolidado en Mendoza como un espacio dedicado a la formación integral y responsable de bailarines.

Actualmente cuenta con más de 12 docentes especializados en distintos estilos de la danza y un alumnado que abarca desde niños de 3 años hasta adultos mayores.

Bajo la dirección de Susan García Salazar, Mariela Espinosa, Silvana Rodríguez y Marcela Nadal en el área clásica, la propia García Salazar está al frente también de las clases de contemporáneo y jazz.

El Estudio Danza - obra "Bulsara" en homenaje a Queen - danza jazz y contemporánea Las telas son elementos fundamentales en el despliegue coreográfico de los bailarines de la compañía El Estudio Danza. Foto: Gentileza El Estudio Danza

La institución ha llevado adelante numerosos espectáculos de danza como “Bulsara”, “Signos”, “Divas” y “Mae”, además de ballets del repertorio clásico como “El lago de los cisnes”, “Coppelia”, “Cascanueces” y “Bella Durmiente”.

“El Estudio Danza se caracteriza por ser un punto de encuentro de personas apasionadas por la danza. Amamos nuestro trabajo”, concluyó la maestra Susan García Salazar.