Hernán Piquín trae a Mendoza "Me verás volver", su emotivo tributo a Soda Stereo

La obra cuenta con 10 bailarines en escena y se hila a través de una historia de amor: la de Juan y Ana, quienes se encuentran en un concierto de la banda liderada por Gustavo Cerati. La sinopsis plantea un recorrido emocional que va desde el romance nacido entre melodías hasta el desafío de la enfermedad y la pérdida, dejando como mensaje final la esperanza y la continuidad del amor a través de los hijos.

Hernán Piquín Me Veras Volver 1 El elenco de "Me verás volver" en uno de los pasajes de la obra de Piquín.

El desembarco de Piquín en nuestra provincia —quien llega con el prestigio de haber recibido recientemente el Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza— incluye una extensa gira por los principales teatros regionales antes de su cierre en el Gran Mendoza.