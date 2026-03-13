El bailarín y coreógrafo Hernán Piquín regresa a los escenarios mendocinos con una propuesta que fusiona la excelencia de la danza con el legado inabarcable de una de las bandas más influyentes del rock en español. Bajo el título “Me verás volver”, el artista presentará un espectáculo que rinde homenaje a Soda Stereo, combinando una puesta coreográfica de alto impacto con una narrativa profundamente humana que promete conmover a fanáticos de todas las generaciones.
Hernán Piquín trae a Mendoza "Me verás volver", su emotivo tributo a Soda Stereo
El prestigioso bailarín, recientemente galardonado con el Martín Fierro a la Trayectoria, recorrerá General Alvear, San Rafael, Tunuyán, Rivadavia y Godoy Cruz entre el 7 y el 11 de abril.
La obra cuenta con 10 bailarines en escena y se hila a través de una historia de amor: la de Juan y Ana, quienes se encuentran en un concierto de la banda liderada por Gustavo Cerati. La sinopsis plantea un recorrido emocional que va desde el romance nacido entre melodías hasta el desafío de la enfermedad y la pérdida, dejando como mensaje final la esperanza y la continuidad del amor a través de los hijos.
El desembarco de Piquín en nuestra provincia —quien llega con el prestigio de haber recibido recientemente el Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza— incluye una extensa gira por los principales teatros regionales antes de su cierre en el Gran Mendoza.
Cronograma de funciones y entradas
La gira mendocina se desarrollará de la siguiente manera:
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Martes 7 de abril (21:00 h): Teatro Antonio Lafalla, General Alvear.
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Entrada General: $45.000 (Venta en boletería y web del teatro).
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Miércoles 8 de abril (21:00 h): Teatro Roma, San Rafael.
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Valores: Platea Baja $50.000 / Platea Alta $45.000.
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Jueves 9 de abril (21:00 h): Auditorio Municipal de Tunuyán.
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Valores: Platea Baja (Filas 1 a 12) $50.000 / (Filas 13 a 17) $45.000.
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Viernes 10 de abril (21:30 h): Teatro Ducal, Rivadavia.
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Valores: Desde $40.000 hasta $45.000 según ubicación.
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Sábado 11 de abril (21:30 h): Cine Teatro Plaza, Godoy Cruz.
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Valores: Platea Baja desde $48.000 / Platea Alta $45.000.
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