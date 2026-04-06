La historia del mendocino que se formó en el Teatro Colón y emociona con "El lago de los cisnes"

Se fue de Mendoza siendo muy chico y triunfa en el Teatro Colón

Se fue de Mendoza siendo muy chico, con todo lo que eso implica. Dejar la casa, los amigos, lo conocido. Apostar todo a una vocación que exige más de lo que devuelve… al menos al principio.

“Lo más difícil fue alejarme de mi familia y de todo lo conocido. Cuando sos chico, ese cambio pesa mucho, más allá de las ganas de cumplir un sueño”, reconoce.

Sin embargo, hubo algo que nunca se movió: la certeza de estar en el lugar correcto.

“Los momentos de duda siempre aparecen, y lo que me sostuvo fue justamente eso: tener muy claro por qué estaba acá. También el apoyo de mi familia, aunque a la distancia, y el amor por la danza, que siempre termina siendo el motor”.

hernan bailarin (1) Junto a Caterina Graziani, su novia bailarina. "La conexión se percibió y fue muy emocionante", dijo.

Ese motor hoy lo encuentra en una etapa distinta. Más madura, exigente, real.

Porque si antes el objetivo era aprender, ahora el desafío es otro: sostenerse, crecer, encontrar un lugar propio en un mundo competitivo y, muchas veces, implacable.

“El Teatro Colón me dio una base muy fuerte, tanto técnica como artística, y ahora aparece esa mezcla de entusiasmo y responsabilidad por dar el salto. Hay ansiedad, obvio, pero también mucha motivación por todo lo que viene”.

Ese salto del que habla no es solo profesional. Es también mental. Un cambio de mirada.

Dejar de ser promesa para ser un bailarín profesional

“Implica dejar de estar contenido dentro de una estructura de formación y empezar a exponerte en el ámbito profesional, donde ya no estás aprendiendo solamente, sino también respondiendo a exigencias reales. Es pasar de ser estudiante a hacerte cargo de tu propio camino”, dice.

Y en ese camino ya hay señales claras de consolidación. No hubo un día exacto en el que dejó de ser “promesa”, pero sí un proceso interno que marcó la diferencia.

“Empezás a confiar más en vos mismo, dejás de compararte tanto y te hacés cargo de lo que podés dar. Las experiencias en escena y las audiciones te curten mucho. Ahí empezás a sentir que no sos solo una promesa, sino alguien que ya está construyendo su lugar”.

hernan y novia A Caterina la conoció en el ámbito de la danza y ambos brillaron en el escenario.

Ese lugar también se construye desde las renuncias. Porque el ballet, a diferencia de otras disciplinas, no admite medias tintas.

“Dejás muchas cosas que para otros chicos son normales: salidas, tiempos más relajados, incluso momentos con la familia. Es un camino bastante exigente”.

Pero lo dice sin queja. Porque lo que recibe a cambio es, para él, irremplazable.

“La danza te devuelve muchísimo: te forma como persona, te da una identidad, una forma de expresarte y de entender el mundo. También te da oportunidades únicas y experiencias que no cambiaría por nada”, reconoce.

Un rol protagónico y el aplauso en el Teatro Colón

Una de esas experiencias fue, sin dudas, la que vivió recientemente sobre el escenario. Un momento que todavía lo atraviesa cuando lo recuerda.

Bailó uno de los grandes clásicos, “El lago de los cisnes”, y lo hizo en un rol protagónico. Pero no estuvo solo: a su lado, como el Cisne Blanco, estuvo su novia, Caterina Graziani.

La escena, el vínculo, la emoción… todo confluyó en un instante que resume años de trabajo.

“El aplauso, para mí, es mucho más que un reconocimiento: es una conexión directa con el público. Es el momento en el que todo el esfuerzo vuelve en forma de energía”.

Y en ese caso, fue aún más intenso.

“Cuando terminamos el pas de deux y llegó el aplauso, fue un momento muy fuerte. No veíamos nada por la oscuridad, pero se sentía la inmensidad del teatro lleno, el volumen, esa energía que venía de todos lados”, recuerda.

No fue solo el sonido. Fue lo que había detrás.

hernan bailarin novia dos (1) El apoyo de su novia Caterina y especialmente de toda su familia fue fundamental. Hernán tiene un hermano mellizo y una hermana. Su madre fue clave en cada logro.

“Nos emocionamos mucho, porque sabíamos la conexión que habíamos tenido bailando juntos, lo que habíamos logrado transmitir. Sentir que toda esa gente estaba reaccionando a eso fue algo muy gratificante”, dice.

El aplauso, entonces, deja de ser un final para convertirse en un diálogo. En una devolución sincera.

“En momentos así, se vuelve inolvidable”, reflexiona.

Ese tipo de experiencias son las que empiezan a delinear su futuro. Un futuro que no se queda en Buenos Aires.

Hernán piensa en grande, pero sin perder el eje.

“Me imagino creciendo, aprendiendo y buscando desafíos cada vez más grandes. Me gustaría poder bailar en compañías importantes y seguir desarrollándome como artista”, continúa.

El sueño de bailar en Europa

Entre esos sueños aparece uno en particular: Europa. La posibilidad de perfeccionarse, de medirse en otros escenarios, de ampliar horizontes.

Pero hay algo que no negocia.

“Argentina es mi base, es de donde vengo y siempre va a ser parte de mi identidad. Más allá de a dónde me lleve la carrera, llevar eso conmigo es fundamental”, señala.

hernan familia (1) Junto a su hermano mellizo, que es chef; su mamá y su hermana. La familia se mudó a Buenos Aires donde cada uno encontró su lugar, aunque siguen vinculados con su tierra natal.

Y ahí, en esa frase, se resume todo. Porque más allá del talento, de la técnica y de las oportunidades, hay una raíz. Una historia que empezó lejos de los grandes teatros y que hoy encuentra su lugar en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Hernán Álvarez ya no es solo una promesa. Tampoco es únicamente un estudiante. Está en ese punto exacto donde el sueño empieza a volverse oficio.

Y mientras se prepara para dar el salto, hay algo que ya quedó claro: no importa dónde baile, hay una parte de Mendoza que siempre va a estar en cada uno de sus movimientos.