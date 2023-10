Una familia mendocina recicla heladeras y lavarropas para fabricar churrasqueras y estufas

El nombre Group Arce surgió hace tres años, pero la idea del emprendimiento fue del suegro de Marisa, Máximo “Peti” Arce (72), quien en 1985 realizó el primer modelo de estufa.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras.jpg Primer modelo de estufa que hizo Máximo "Peti" Arce con artefactos en desuso en 1985.

De dónde obtienen los artefactos en desuso

Marisa explicó que al comienzo les daba vergüenza recoger, buscar o pedir los artefactos, pero necesitan el material de los calefones, lavarropas, heladeras, cocinas en desuso para la parte del fondo de la estufa, donde va apoyado el fuego porque es un metal resistente.

"Mi suegro ya es grande, jubilado, entonces suele recorrer lugares, ha sido chapista toda la vida y cada vez que encuentra alguna heladera viene y nos la trae, entonces la desarmamos por completo y los sobrantes los volvemos a reciclar porque los llevamos a lugares especiales para reciclado", dijo.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras (6).jpg Usan calefones, lavarropas, heladeras, cocinas en desuso para la parte del fondo de la estufa porque es un metal resistente.

La emprendedora sostuvo que una heladera les alcanza para hacer el fondo de hasta tres estufas y la parte de adelante, lo que queda a la vista, es de material nuevo. "Cuando decíamos que era reciclado la gente le tenía miedo, pero lo seguimos haciendo así porque las heladeras, cocinas y calefones, tienen baño de una pintura especial que ayuda a que tenga mucha más durabilidad la estufa", añadió

Marisa dijo que todas las semanas les aumentan las chapas nuevas y que antes los artefactos en desuso estaban por todos lados, pero ahora, la misma gente los recicla porque los pagan bien. Cualquier persona que quiera colaborar puede comunicarte a las redes de Group Arce, donarles y ellos lo pasan a buscar.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras (6).jpg.jpg Leonel (17), "Peti" (72) y Genaro (13) son parte del emprendimiento Group Arce que venden estufas con artefactos reciclados.

El hábito del reciclado y el cuidado del medio ambiente

La emprendedora explicó que desde pequeños le enseña a sus hijos sobre reciclaje. "A mí me encanta, soy profesora de arte, me molesta ver muchas botellas y Junín es pionero, a los habitantes nos han enseñado a tener impecable la ciudad, entonces ves una botella, la levantás, separás el plástico, del vidrio y en mi casa hacemos exactamente lo mismo, es un hábito y mis hijos ya lo han adquirido".

Además, luego de fabricar las estufas y churrasqueras, les quedan restos de vidrios y metales que se encargan de separar, hacen artesanías como palitas y parrillas.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras (3).jpg Luego de fabricar las estufas, les quedan restos de vidrios y metales que se encargan de separar y hacen palitas y parrillas.

El comienzo y la evolución de Group Arce

La fabricación de las estufas la arrancó “Peti” Arce en 1985, a comienzos del siglo XXI empezó a perfeccionarlas porque tenía problemas con el humo, hasta que encontró la fórmula adecuada. Continuó con el emprendimiento su hijo Raúl pero para calefaccionar a la familia.

El suegro de Marisa lo hacía como hobby porque su principal trabajo era la chapería de vehículos. Cuando ella se queda sin trabajo por la pandemia, decidió aplicar su título de administradora de empresas y técnica en logística al emprendimiento familiar y que todos ayuden para salir adelante.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras (2).jpg Raúl Arce siguió con el emprendimiento inventado por su padre.

Los hijos se sumaron a Group Arce, Leonel hace los plegados, Luisina se encarga de la pintura y Genaro hace el martillado del modelo de estufa que necesita ser golpeado a mano. El padre de los jóvenes es el soldador. "Los chicos están estudiando y el trabajo es una vez a la semana o nos dan esta mano cuando ellos pueden", dijo Marisa.

"Trabajamos en serie para que pueda pintar en un día la producción de toda la semana y el otro pliega toda la producción. Ellos pueden trabajar y tienen su plata. Mi suegro no trabaja más porque lo hacía como un hobby, yo lo tomé en serio y saqué un negocio real porque hay gente que necesita calefacción, no tiene los recursos, inclusive gente que quiere hacer un asado dentro de la casa, no pasar frío y ver el calor del fuego", añadió.

Marisa explicó que producen, venden y ella es la encargada de comprar materiales y de la promoción. Agregó que tienen los instrumentos, se las rebuscan y el año pasado sacaron el crédito Semilla para los monotributistas y los ayudó a comprar una herramienta.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras (4).jpg.jpg "Los chicos están estudiando y el trabajo es una vez a la semana", contó Marisa.

Estufas y churrasqueras con artefactos reciclados, precio y tamaños

La fábrica la tienen sobre ruta 60 en una zona principal de Junín y la venta en Av. Mitre. La emprendedora explicó que la mayoría de sus clientes son mayores de 40 años, muchos jubilados, que los contactan por Facebook y los recomiendan. "Nuestro fuerte es la gente que ya sabe lo que es pasar frío con gas, ha pasado frío con el aire acondicionado y recurren al fuego".

"Aprovechamos la temporada de invierno a full, pero hacemos de las estufas que no te larga el humo en la cara. La idea fue de un cliente, vino y nos dijo que se cansó de que el humo le vaya a la cara cuando hacía asados e hicimos una churrasquera del mismo diseño, mucho más grande, más resistente, porque el fuego es más intenso", contó Marisa.

Group Arce, emprendimiento que recicla artefactos para hacver estufas y churrasqueras (5).jpg Luisina (16) se encarga pintar y su papá de soldar las estufas y churrasqueras.

Las estufas tienen desde 80 hasta 150cm de ancho, pero también hacen pedidos especiales de acuerdo a la necesidad del cliente, por ejemplo hay algunos que quieren calentar dos ambientes. "Mucha gente quiere calefaccionar, viven en fincas, no tienen acceso al gas, la electricidad es muy cara y necesitan una estufa y es rápido porque en dos horas tenés queda instalada", añadió-

Cada una tiene un tiraje de dos metros incluido donde va el humo y es para un techo de una casa estándar y el sombrerito para la protección de la lluvia.

La más chica de 80cm para una casa de barrio vale $110.000, pero hay que trozar los troncos.

para una casa de barrio pero hay que trozar los troncos. La de 100cm cuesta $130.000, alcanza para poder poner una parrilla al costado y troncos mucho más grandes.