Una joven recicla bolsas de cebollas y telas para fabricar billeteras, materos y sombreros.

Upcycling es el suprarreciclaje que consiste en transformar un desecho en un producto de mayor calidad y valor ecológico. "Me inspira muchísimo, me pone creativa diseñar con cosas que ya existen y traen su historia. La moda es una de las industrias más contaminantes y ese mensaje me interpela mucho.", dijo Pía a Diario UNO.

