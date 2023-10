Una emprendedora mendocina recicla cuerdas de escalada para fabricar sandalias artesanales.

Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias (4).jpeg Chitara es un emprendimiento que fabrica sandalias con neumáticos y con cuerdas de escalada recicladas. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

De dónde obtiene las cuerdas de escalada

La emprendedora contó que las cuerdas salen caras, son súper resistentes y por seguridad tienen una vida útil relativamente corta para lo duradera que es. Explicó que para escalar se pueden usar durante dos años y aunque la cuerda se vea estéticamente bien, se debe descartar, pero se pueden usar con otros fines.

Comenzó con una donación de sus amigos y luego implementó un trueque para los clientes que quieren comprar sandalias y son escaladores, les hace un descuento a aquellos que le entreguen cuerdas. Además, realiza campañas de captación de cuerdas por internet.

María José Ferrer, dueña de Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias

Majo sostuvo que en Argentina muchos escaladores usan las cuerdas hasta que no sirven más, lo que significa un gran riesgo, pero tiene que ver con el poder adquisitivo, en cambio en Europa las usan el tiempo recomendado y las descartan.

Añadió que estuvo en 2016 y 2021 en Italia, Francia y especialmente en España, la meca de la escalada deportiva, donde le fue más fácil conseguir material para fabricar las sandalias, que ya están por varios lugares del mundo.

Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias.jpeg Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

El comienzo y la evolución de Chitara

"Me hice unas sandalias para mí inicialmente porque me gustaron unas que me regalaron, se me rompieron muy rápido, no eran de muy buena calidad, las traté de conseguir en algún lado y no las encontré. Siempre he hecho muchas cosas con las manos, manualidades, averigüé, compré materiales, las hice y me empezaron a pedir", dijo.

Majo explicó que empezó con 22 años con un amigo que le dio una cuerda y fue mejorando poco a poco, las usaba para viajar, escalar y el emprendimiento le sirvió para tener independencia de su familia mientras estudiaba. Añadió que Chitara ha ido creciendo año a año y es un proyecto que está latente.

María José Ferrer, dueña de Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias (5).jpeg Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La emprendedora sostuvo que no trabaja de arquitecta porque no podría viajar. "Escalar me cambió la vida, la idea es conocer otros lugares y con Chitara tengo libertad para poder hacerlo. Todos los años me voy un mes, dos meses de viaje de escalada", agregó.

Las sandalias que hacía antes eran más urbanas, aunque estéticamente similares, pero decidió hacerlas con materiales más resistentes para que les sirvan a las personas que escalan.

"La gente que hace montaña camina mucho para llegar a los lugares de escalada, yo quería hacer una sandalia que pudiera usar esa comunidad, que no se les rompiera en dos minutos y la cuerda que se usa para escalar con arnés y en paredes verticales, es muy resistente porque cuida la vida. Con las recicladas empecé hace cinco año y son una evolución", dijo Majo.

María José Ferrer, dueña de Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias (9).jpeg Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Significado de Chitara y la relación con un dibujito

Majo detalló que su idea era que el nombre de la marca reflejara la relación de las personas con la naturaleza y por eso unió una persona, una mujer que es ella, que hace las sandalias con la chita, que es un animal que corre y trepa.

Además, Cheetara era el personaje de ThunderCats (Los felinos cósmicos), un dibujo animado que veía de chica y era una mezcla de mujer y chita, que tenía el superpoder de trepar y correr más rápido que todos. "Lo uní con el poder que te puede dar la sandalia, que te puede llevar a trepar y con el poder que la mujer tiene en este momento, después de muchos años de estar sumergida, sometida y ahora hay muchas mujeres con emprendimientos", añadió.

María José Ferrer, dueña de Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias (7).jpeg Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Su pasión por la naturaleza, el reciclado y el medio ambiente

Majo sostuvo que las sandalias tienen un concepto detrás, que tiene que ver con su pasión por la naturaleza y con el reciclado. "Cuando era adolescente no me daba cuenta, pero de repente el mundo está explotado y ahora nos afecta la vida a todos. Yo sentía que quería vivir de algo que aportara", agregó.

La parte artística de la marca - comentó Majo - tiene un mensaje de sustentabilidad y naturaleza, para mostrar esa conexión, que es una característica que tiene la comunidad que se ha ido armando con Chitara. "Los escaladores son personas que están mucho al aire libre, que son nómades, que les ha dejado de importar el tener cosas, el capitalismo, para darle relevancia a lo espiritual, de conexión con lo natural", afirmó.

La emprendedora explicó que para los escaladores la cuerda es súper importante, los conecta con el compañero y cuida la vida, es un elemento de poder. "Cuando estás colgado en la pared, hay muchas sensaciones y sentimientos muy intensos, tienen una parte adrenalínica importante. El miedo, la alegría, un montón de pensamientos que te pasan mientras estás colgado, que no te querés caer, que querés superar tu miedo para seguir para arriba", precisó.

María José Ferrer, dueña de Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias.jpg

Majo siente que en esa cuerda que usa para fabricar las sandalias, queda plasmada la energía acumulada y en vez de tirarla, pasa a un objeto que lleva al escalador caminando hasta la montaña y ese círculo de poder y energía no se dispersa.

"Cuando vas a escalar, llegás a la pared caminando, dejás todas tus cosas, te sacás el calzado que tenés puesto y te pones una pédula que es una zapatilla que se usa para escalar en la roca y cuando bajás de esa escalada, te descalzás. Lo bueno de las sandalias es que te las pones rápido, cómodamente y no tenés que volver a ponerte y atarte las zapatillas", dijo.

María José Ferrer, dueña de Chitara, recicla cuerdas de escalada y hace sandalias (11).jpeg Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Sandalias de cuerda reciclada, únicas y artesanales

Las sandalias son a pedido, artesanales, únicas porque no replica ninguna combinación. "Son muy lindas, tienen diseños y colores muy variados. La forma que la misma, pero nunca alguien se va a cruzar con una sandalia que sea igual a la del otro y es una particularidad que a la gente le gusta, es algo atractivo", contó Majo.

Cuando empezó, "creía que iba a ser un producto exclusivo de escaladores, pero al ser funcional, cómoda, duradera y estéticamente linda, lo compra la gente común, desde adultos de 80 años, hasta niños pequeños.

Las sandalias para mujer cuestan $35.000

cuestan Las sandalias para hombres valen $38.000

"Creía que iba a ser un producto exclusivo de escaladores, pero al ser funcional, cómoda, duradera y estéticamente linda, lo compra la gente común", dijo Majo.

"La página que tengo en Instagram de Chitara, tiene una gráfica distinta, artística, a mí me encanta hacer sandalias pero lo que más me gusta es que sean todas distintas. Me gusta hacer cosas con las manos y voy pensando por detrás todo lo que es la parte publicitaria, fotos, videos y el mensaje que quiero dar", cerró Majo.