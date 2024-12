La fórmula de Pancho Carrasco para llegar a Netflix y brillar en Radio Nihuil con su humor

Pancho Carrasco en Nihuil - Axel Lloret.jpeg Pancho Carrasco se incorporó este año a Radio Nihuil para descollar con sus personajes de humor. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Es que en la pantallatambién se luce con un papel secundario en la película argentina "Simón de la Montaña" que se rodó en Mendoza y que fue premiada en festivales internacionales como Cannes. El reconocimiento hizo que Netflix la incluyera en su plataforma hace dos semanas.

"Creo que todo está medio escrito, si uno pone el motor en funcionamiento y tiene buena energía de trabajo, las cosas van a darse", arriesga Pancho Carrasco en un intento de analizar su gran año.

Llegó a Netflix tras debutar en cine con un protagónico

Nacido en el norte de Antofagasta, Chile, hace 45 años, Francisco Pancho Carrasco se instaló en Mendoza para no moverse más. "Nunca pensé en volverme, ni en los momentos de mayor hambruna", dirá el actor que llegó a los 18, buscando cumplir su sueño de estudiar la carrera de teatro en una universidad, algo que por los altos costos no iba a poder lograrlo en su país de origen.

El Día de los Enamorados de 1998, y como si aquel 14 de febrero fuera un presagio del amor que hoy siente por esta tierra, se vino con una mochila y "unas buenas zapatillas para caminar", recuerda el actor, consciente ya en su adolescencia de que el camino del arte dramático no se la hace muy fácil a quien sólo quiera dedicarse a actuar.

Al recibirse en la UNCuyo inició una maratónica carrera teatral, marcada por comedias, melodramas y también unipersonales. Su versatilidad en la actuación lo llevó a iniciarse en el mundo del cine al revés de lo que pueda preverse.

Road July.jpg En 2010 se estrenó Road July, película protagonizada por Pancho Carrasco y la pequeña Federica Cafferata.

Es que con un rol protagónico hizo su primera incursión y fue en una película mendocina que en taquilla y en reconocimiento internacional se convertiría en una de las más exitosas de los últimos tiempos: Road July.

Luego vendría Muere Monstruo Muere, de Alejandro Fadel, y este año otro gran salto a la plataforma de Netflix con Simón de la Montaña, protagonizado por Lorenzo "Toto" Ferro, donde tiene un rol secundario.

Cómo pasa de Radio Nihuil a una película en Netflix

Después de Road July, dirigida por Gaspar Gómez en 2010, Carrasco no había tenido muchas oportunidades de hacer cine, hasta que llegó Simón de la Montaña, película argentina rodada íntegramente en Mendoza que hace dos semanas se estrenó en Netflix tras haberse exhibido en festivales internacionales de Cannes, Munich, Lima, Montreal y Santiago de Chile.

En el filme, el actor asume el rol del padre de una de las chicas con discapacidad que es protagonista, y destaca en la historia por su sensibilidad a la hora de hacer de padre-madre a la vez. Eso busca ante cada ventana que se le abre en la industria cinematográfica, conmover, "darlo todo", dirá en este entrevista con Diario UNO, por más "insignificante" que pueda ser el papel que le toque interpretar.

"Llegué a Simón de la Montaña porque Luis Federico, el director, me había visto en Muere Monstruo Muere. Fue un personaje muy lindo, y la exposición que te da Netflix es increíble", cuenta el artista multifacético y reconoce: "No hay tantos actores pelirrojos, y eso trato de que juegue a mi favor también".

Pancho Carrasco - Axel Lloret.jpeg La clave para Francisco Pancho Carrasco es "darlo todo" en cada papel que le toque interpretar en cine, así como lo hace con sus personajes de humor en Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Aunque sea algo chiquito, siempre busco con mi trabajo dejar la huella o la presencia en esa historia que se está contando. Hay veces que tenés más margen, pero creo que cada personaje en sí encierra un montón de cosas Aunque sea algo chiquito, siempre busco con mi trabajo dejar la huella o la presencia en esa historia que se está contando. Hay veces que tenés más margen, pero creo que cada personaje en sí encierra un montón de cosas

Este año el actor participó en "Las flores de Julia" con un papel secundario "muy bueno", anticipa sobre esta otra película que se filmó en Mendoza gracias al programa de Cash Rebate, y en la que trabajó con figuras como Mariana Genesio, la chilena Paulina García, Betiana Blum y Luciano Castro, "todos bestias de la actuación que te hacen ponerte a prueba para entender que vos también podés jugar en primera", define Carrasco.

IMG_3519.JPG El actor en un descanso del rodaje de "Las flores de Julia" que se realizó en Mendoza. Trabajó junto a Betiana Blum y Mariana Genesio. Foto: Gentileza Pancho Carrasco

Y completa: "Vas adquiriendo experiencia, tranquilidad mental; en definitiva, son los escalones que vas construyendo como artista para meterte en el mercado, en la industria del cine".

Del humor desopilante en Radio Nihuil al drama más perverso en cine

La última experiencia de Pancho en el cine fue con "Hangar Rojo", producción chilena-argentina en la que "entré tomando un casting, tirando tips de modismos chilenos, me escuchó el director detrás de la pantalla, le pareció que estaba bueno lo que decía y me dieron un personaje que no era el del casting, era más importante, el teniente Carrasco, estuvo buenísima la experiencia", cuenta.

La película toca una temática que le pega muy de cerca, como es la dictadura en su país natal, Chile, "así que me interpeló mucho como actor, algo que no me había pasado en otras películas; de repente, estar sacando chispas en un colchón donde iban a electrificar gente, no dejaba de ser conmovedor… en un momento tenía que entrar y salir de mi personaje porque disfrutaba mucho lo que hacía y mi persona Pancho debía ponerle un freno".

IMG_4427.jpg La última película que filmó fue "Hangar Rojo" en la que hace de policía represor chileno. Foto: Gentileza Pancho Carrasco

El 2025 ya tiene en agenda otro trabajo en cine. Será en febrero al rodar una película de terror aquí en Mendoza, con un personaje "chiquito que está buenísimo", anticipa quien se considera "fanático del terror mal, así que cuando leí el guion me pareció alucinante".

El cine ha venido a mí, debe ser que la Difunta Correa me escuchó fuerte en el teatro y cuando la voy a ver. Soy devoto de la Difunta, tres veces por año, o si puedo más, voy El cine ha venido a mí, debe ser que la Difunta Correa me escuchó fuerte en el teatro y cuando la voy a ver. Soy devoto de la Difunta, tres veces por año, o si puedo más, voy

Pancho Carrasco - Axel Lloret 5.jpeg Con 18 años se vino el actor chileno Pancho Carrasco a vivir a Mendoza para estudiar la carrera de teatro en la UNCuyo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El actor chileno de origen y mendocino por adopción siente que "se viene un año bisagra en el cine para mí, ese es mi deseo fuerte".

Y, proyectando hacia más adelante, comparte sus ganas de trabajar afuera del país: "Amo este lugar, me ha dado mucho, pero siento que por ahí está bueno poder meterme en mercados donde hay ficción, no tan lejos, en Chile por ejemplo, o México o España".

Desembarcó en Radio Nihuil con una propuesta de humor propia

Su trayectoria radial, y el timing para cuidar el aire y los silencios que le da el teatro, lo llevaron a ser convocado por Radio Nihuil este 2024 para hacer humor. No le sorprendió el desafío, ni mucho menos lo amilanó. Su serenidad y la paciencia que le brindó a sus personajes radiales para crecer hicieron que en poco tiempo conquistara la audiencia.

Se convirtió en el humorista de Radio Nihuil, que todas las mañanas pone a desandar historias y relatos de la vida cotidiana del mendocino de a pie, jugando con las noticias para provocar la risa espontánea de los oyentes y de quienes siguen las transmisiones por YouTube.

Carrasco ahora reflexiona: "Fue un año muy particular en cuanto a cosas emocionales mías que me ayudó a no tener presión de lo que parecía ser una propuesta de reemplazo de alguien que es un gran humorista, como Rodrigo Galdeano; no lo tomé por ese lado, porque si no era muchísima responsabilidad".

No me considero humorista, soy actor que hace de humorista. Entonces, como tengo mucha actividad en paralelo, descomprimí bastante. Llegué con una propuesta propia, que se enriqueció en base a las necesidades del programa No me considero humorista, soy actor que hace de humorista. Entonces, como tengo mucha actividad en paralelo, descomprimí bastante. Llegué con una propuesta propia, que se enriqueció en base a las necesidades del programa

Pancho Carrasco en Nihuil - Axel Lloret 2.jpeg El equipo de No Tenés Cara de Radio Nihuil le da un lugar central al humor de Pancho Carrasco. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Sin embargo, la fórmula para atraer el aire de Radio Nihuil con un humor de identidad propia se sostiene gracias a su olfato y sensibilidad para ir entendiendo qué funciona o qué no; la gente te lo hace saber".

Fue una gran experiencia, he tenido un grupo de trabajo fantástico que para el humor radial es clave. Las expectativas se fueron como construyendo en el camino Fue una gran experiencia, he tenido un grupo de trabajo fantástico que para el humor radial es clave. Las expectativas se fueron como construyendo en el camino

El actor, que viene de trabajar en otras emisoras de Mendoza, explica que "el tema del humor radial es salvaje en cuanto al resultado, no hay mucha especulación; un humorista tiene que generar risa: o la clavás en el ángulo o pegó en el palo, no tenés más chances".

De ahí que él también sea un gran observador del humor social, porque "hay que estar muy despierto y consciente, con las antenitas bien paradas, saber lo que pasa en la gente; si te subís a un pedestal no le sacás una risa a nadie y así fracasás".

La clave para construir su humor es estar informado

Pancho se considera un gran lector, algo que heredóde su mamá, quien lo alentó a la actuación e incluso en su adolescencia escribieron juntos una obra de teatro -así como tomó el histrionismo de su papá para subirse a un escenario-. Y el estar informado le permite desarrollar mejor sus personajes de humor en Radio Nihuil.

"Leo muchísimo, leo todas las noticias, todos los diarios, para construir desde ahí", revela una de sus claves que lo llevó este año también a ocupar un lugar en el debate periodístico del programa de Montacuto.

"Fue dándose naturalmente, yo era muy cuidadoso con el pase, por ejemplo, que es re potente, y en un momento se abrió la posibilidad, obviamente, cuando hay un tema en el que pueda participar", cuenta.

Pancho Carrasco en Nihuil - Axel Lloret 3.jpeg Pancho se luce en Radio Nihuil.

Y hace un paréntesis para agradecerle "a Andrés (Gabrielli, con quien hacen el pase todas las mañanas) por su apertura y por su apapache, ¿no?, de hacerme participar en mis opiniones, más allá de mi rol humorístico".

Acerca de su función en el programa de Radio Nihuil, el actor detalla a su vez que es el que "contrapuntea, que cuando hay un silencio o algo se cae, puedo estar ahí segundeando, ese feedback me viene más del teatro, trato siempre de poner un poco mi granito en lo auditivo, lo que está pasando en la mesa, para cuidar el aire".

Creó a Valerio escuchándolo en Radio Nihuil

Valerio (en referencia al juez mendocino José Valerio) es quizás el personaje de Pancho Carrasco que más popularidad alcanzó este año en Radio Nihuil, y su creador cuenta que lo creó "cuando lo escuché hablando por Nihuil y le mandé un mensaje de audio a Ricardo (Montacuto). Quedó muy contento, empezamos a probarlo y funcionó".

El actor afirma que "tuve la posibilidad de estar con él y hablarlo para poder hacerlo siempre con mucho respeto", algo que busca con cada personaje ya que lo suyo no pasa por el humor político ni mucho menos, "quiero hacer el humor de la gente", dice.

Valerio ha sido un personaje muy querido este año por los oyentes de Radio Nihuil, así como Astral Lumínico que lo diseñó porque "la gente se sorprende mucho con el tema horóscopo", destacó Pancho Carrasco, quien ya trabaja en la creación de nuevos personajes de humor para la temporada 2025 de No Tenés Cara.

Pancho Carrasco en Nihuil - Axel Lloret 1.jpeg El actor se ganó un lugar destacado en la mesa de No Tenés Cara que, de 10 a 13, conduce Ricardo Montacuto por Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Pancho tiene una postura política clara, marcada por el lugar donde nació, Chile, pero sin embargo sus personajes radiales pretenden despojarse de cualquier grieta o ideología.

"Si bien, por ejemplo, hago al jubilado Domingo Duarte, que es un peronista que solamente ama a Perón, después para abajo dice que son todos traidores; he querido encapsularlo en esa cosa clásica y tradicional pero después pasa todo por lo que vive un jubilado, es una línea transversal", argumenta.

Siempre he preservado el humor de cuestiones políticas o de las fucking grietas en este país, la verdad que a veces estamos en un montón de cosas de acuerdo y estamos tan cegados por eso que no nos permite verlo Siempre he preservado el humor de cuestiones políticas o de las fucking grietas en este país, la verdad que a veces estamos en un montón de cosas de acuerdo y estamos tan cegados por eso que no nos permite verlo

El actor apuesta por el teatro de la autogestión

La cuna que mece su amor por la actuación es el teatro, ese que lo llevó a probar casi todos los géneros porque la visión escénica que lo identifica es "ser libre y no encasillarme".

Pancho Carrasco se aferró hace unos 5 años al concepto de la autogestión para ofrecer producciones de gran tamaño, como la que miles de espectadores vieron en las últimas vacaciones de invierno con El Libro del Desierto. Y también propuestas para adultos como Trasandino o Aire, por citar las más recientes.

"Con el tema de la pandemia hubo una explosión de las salas teatrales", asegura quien cree que "la pandemia le hizo muy bien al teatro de Mendoza, lo puedo percibir como productor, actor y director y también como público".

Portada.jpg El actor Francisco Pancho Carrasco produjo el espectáculo teatral Aire en el Independencia.

Embarcarse en la producción implica un riesgo económico "y la verdad es que me fue bien", porque según nos revela "tengo una mecánica que la fui forjando en el camino y en los medios donde trabajé, donde por ahí monetizaba pautas, a lo mejor no en dinero efectivo pero sí en pautas publicitarias y eso me servía para hacer radio y producciones teatrales a la vez".

De este modo dice que puede generar "propuestas diferentes al teatro convencional", así como trasladar sus personajes teatrales a la radio, combinando esos espacios de expresión artística.

Hago humor todos los días en Radio Nihuil, pero también puedo hacer mis obras, en la temporada de invierno producir un infantil con 20 artistas; mientras tenga ganas y me den las energías, lo voy a hacer Hago humor todos los días en Radio Nihuil, pero también puedo hacer mis obras, en la temporada de invierno producir un infantil con 20 artistas; mientras tenga ganas y me den las energías, lo voy a hacer

Francisco Pancho Carrasco se despide con una reflexión que lo pinta de cuerpo y alma: "Decir artista no es estar en un tótem, hay gente que se despierta a las cinco de la mañana a levantar una pared y llega a la noche muerta a su casa; los artistas no deberíamos comernos tanto ese viaje de que somos seres iluminados y tenemos más derechos que el resto de los mortales".