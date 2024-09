Claudia Yanzon: "El Bus Vitivinícola no es sólo llevar turistas a las bodegas, es brindar una experiencia"

Bus Vitivinicola - Axel Lloret.jpeg El Bus Vitivinícola fue pionero en conectar a los visitantes con las bodegas de Mendoza desde la Capital de la provincia. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

A bordo de las unidades de Cata Internacional, un grupo de turistas argentinos y otros tantos extranjeros disfrutaban los paisajes grises de montaña, interrumpían el relato del guía para saber más acerca de la historia de la vitivinicultura de Mendoza, y por supuesto se impacientaban por llegar al primero de los al menos tres destinos bodegueros que conocerían y donde degustarían ricos vinos así como en uno de ellos probarían exquisitos platos gastronómicos.

Desde 2013 a la fecha, el Bus Vitivinícola ha recorrido un total de 889.600 kilómetros -en promedio, 320 kilómetros diarios-, ha realizando 176.305 visitas a bodegas, para lo cual transportó a 64.907 pasajeros. De esa cantidad de viajeros, 47.754 vivieron también una experiencia gastronómica. Así con precisión atesora estos números Claudia Yanzon, quien de un viaje a España trajo esta idea para fundar su propio emprendimiento. En el medio, la experta en Turismo ha ejercido cargos públicos.

►TE PUEDE INTERESAR: Anunciaron la construcción de un nuevo hotel 5 estrellas en la Ciudad de Mendoza

Un servicio de bodegas que no tiene competencia

El Bus Vitivinícola realiza 8 recorridos semanales en modalidad "Hop On & Hop Off - Bodegueando", visitando 35 bodegas de Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco. Posee 25 puntos de Parada Fija donde el pasajero puede subir -de los cuales, 17 se ubican en la Ciudad de Mendoza- y 3 opciones de ticket: Full Day (a 4 bodegas), Half Day Mañana (a 2 bodegas), y Half Day Tarde (a 2 bodegas).

Además, organiza salidas especiales programadas de acuerdo con el calendario anual del mundo del vino y ofrece servicios privados a medida, conocidos como Tailor Made, áreas de negocio de la empresa que también continúan en constante crecimiento.

Un servicio igual a este no ha surgido en estos 11 años de trayectoria, pese a que abundan las empresas de viajes y turismo en la provincia. Su fundadora y directora asegura que "hay empresas con distintas propuestas enoturísticas, pero en la modalidad del Hop-On Hop-Off, que tenga regularidad de salir todos los días todo el año, de contar con el cupo y la variedad de ofertas, hasta el momento somos los únicos".

Claudia Yanzon 2 - Axel Lloret.jpeg Claudia Yanzon es sanjuanina, vino a Mendoza a estudiar Licenciatura en Turismo y aquí se radicó para desarrollar su exitosa carrera. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Es un bus que surgió para salir a bodeguear por los caminos del vino y que hoy ofrece todo lo que es el destino Mendoza; sus paisajes, su gastronomía y enoturismo, la olivicultura, la historia patrimonial y la evolución arquitectónica forman parte de la experiencia Es un bus que surgió para salir a bodeguear por los caminos del vino y que hoy ofrece todo lo que es el destino Mendoza; sus paisajes, su gastronomía y enoturismo, la olivicultura, la historia patrimonial y la evolución arquitectónica forman parte de la experiencia

Para Claudia Yanzon, el crecimiento de su empresa no es un logro sólo de ella sino de su equipo de trabajo y sus aliados estratégicos. "Hubo un grupo de bodegas que abrieron al turismo, que tomaron la decisión de crear el área de hospitalidad, donde yo lo que hice fue relevarlas, hacer un convenio para trabajar en conjunto, comprometerme en llevar a los pasajeros en un día determinado, en un horario determinado".

Y también destaca que "somos un equipo dentro del Bus Vitivinícola, desde el taller en Cata, la venta telefónica, las mesas de operaciones; es todo un grupo de gente que vivimos los 365 días del año del turismo en Mendoza".

►TE PUEDE INTERESAR: Belén Graffigna: la arquitecta intelectual detrás de los nuevos hoteles de Mendoza

De turismo se fue a Sevilla y encontró su futuro

Guía de turismo y licenciada de la carrera que desde su San Juan natal vino a hacer a Mendoza, Claudia Yanzon no sabía cómo conectar a los turistas con las bodegas hasta que un día de 2008 viajó a España de turismo.

En la ciudad de Sevilla, concretamente, descubrió el sistema de City Sightseeing, la oferta de autobuses turísticos que recorren los principales atractivos de cada lugar. Y pensó: "Esto necesita Mendoza para que los turistas lleguen a las bodegas".

De este modo lo recuerda Yanzon: "En el 2008 hago un viaje a Europa con mi amiga Silvia Muslera, entre las ciudades que visitamos fue Sevilla, y en una agencia de viajes me entero que estaba el sistema del City Sightseeing de Sevilla, es el Hop-On Hop-Off que te va a dar un panorama general de la ciudad. Compramos el tícket y la verdad que subir a esos buses de doble piso, mirar Sevilla, recorrerlo, y la guía, el audio guía… Ahí me dije: 'En algún momento esto es lo que tengo que hacer en Mendoza'".

Bus Vitivinicola 1 - Axel Lloret.jpeg Un grupo de turistas escucha al guía operador del Bus Vitivinícola, antes de ingresar a la bodega Norton. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Sin perder tiempo, la sanjuanina regresó a su provincia "adoptada" y al año siguiente dio el primer paso para cumplir su objetivo. "Registré el dominio de busvitivinicola.com, inicié los trámites de registro de marca y patente para las categorías donde uno puede explotarlo comercialmente, lo registré en lo que es transporte, folletería y la categoría de eventos y recreación", detalla la emprendedora.

Y completa: "En el 2012, cuando estaba trabajando en el hotel Intercontinental, me sale el registro, ahí decido renunciar y dedicarme por cuenta propia a mi proyecto". Lo hace con la colaboración de Belén Olivera. "Ella estaba trabajando de guía en Chandon, luego le ofrecen ser directora de Turismo en la Municipalidad de Luján de Cuyo, asume ese cargo, y al tiempo se enfermó de cáncer, y falleció", lamenta Claudia mientras se le quiebra la voz: "Y yo, con el bus… no sé cómo explicar, fue muy duro, muy difícil. Era una gran persona, una gran profesional".

►TE PUEDE INTERESAR: Andrés Ostropolsky, el buscador de inversores que atrajo capitales chinos para el local de la ex Balbi

Un antes y un después en el turismo post pandemia

El Bus Vitivinícola inició tímidamente con 4 salidas, de jueves a domingos, en el 2012. Sólo visitaba bodegas de Luján de Cuyo. Pero al poco tiempo fue creciendo y aumentando los recorridos, extendiéndose hasta el Valle de Uco. Y sumó a Maipú, como cuna del vino y del aceite de oliva, para transmitir a los turistas que hoy el destino Mendoza es mucho más que la vitivinicultura.

El motivo fundamental en el 2013 era darle conectividad a toda esta gente que venía a visitar bodegas, y no era fácil llegar a las bodegas desde la Ciudad de Mendoza. Hoy la esencia del bus no solamente es transportar pasajeros, sino también brindar una experiencia El motivo fundamental en el 2013 era darle conectividad a toda esta gente que venía a visitar bodegas, y no era fácil llegar a las bodegas desde la Ciudad de Mendoza. Hoy la esencia del bus no solamente es transportar pasajeros, sino también brindar una experiencia

"En ese momento -cuenta Claudia Yanzon- al Viti Fayad (ex intendente de Capital) le interesaba brindar un atractivo, dado que había sido nombrada la Ciudad de Mendoza como Capital Internacional del Vino, y quería que la gente que venía a Mendoza, se hospedara en los hoteles y usara los restaurantes de la ciudad, y de ahí fuera a las bodegas y, en definitiva, permaneciera más noches en la ciudad".

Embed

El objetivo de Claudia Yanzon y su equipo es que en ese vínculo que el pasajero establece con el guía a bordo, se lleve "un storytelling de cada recorrido, donde pueda palpar lo que ha sucedido en los últimos 45 años en la vitivinicultura argentina; vamos interpretando el paisaje, contándole esa reconversión vitivinícola, nuevas bodegas que incluyeron el área de hospitalidad, el enoturismo, y aquellas lo incorporaron, así como se le sumó la gastronomía".

Para Yanzon, Mendoza se caracteriza por tener un menú de estación con su vino para cada momento del año, "es un destino donde vivís las cuatro estaciones, por lo tanto la cocina tiene cuatro momentos diferentes que se degustan con vinos de acuerdo a cada época del año".

De allí que la responsable del Bus Vitivinícola observe que "se están repitiendo los visitantes, vuelven a Mendoza, sobre todo los brasileños; hay gente que ya viene por tercera o cuarta vez para hacer otros recorridos, en otra época del año". Esto conlleva a que Mendoza puede "quebrar la estacionalidad tan marcada que tiene la actividad turística, proponiendo un servicio como el bus que le da la seguridad y confianza al visitante de que vamos a salir sí o sí todo el año".

►TE PUEDE INTERESAR: Federico Cócola lo dejó todo para apostar por la artesanía en cuero y ser soguero en pleno siglo XXI

La evolución de las bodegas para recibir visitas

Hubo toda una evolución en las bodegas abiertas al turismo. En los inicios del Bus Vitivinícola, Yanzon recuerda que "te llevaban al área de lagares donde te mostraban la molienda y cómo hacían el vino, y simplemente lo veías en época de vendimia, el resto era ver piletas vacías que te contaban una historia".

Sin embargo, fundamentalmente post pandemia, la modalidad de recepción turística de una bodega cambió. "Hay mucho más contacto con el paisaje, se comienza por los viñedos, sabés qué hay detrás de una etiqueta de vino, cuál es la uva que se cosecha, cómo se cosecha", distingue Claudia Yanzon.

Y enfatiza en que "el bodeguero se esmera mucho en contar cómo hace su vino y todos los procesos que lleva durante el año". Además, destaca el auge de la gastronomía en las bodegas, así como sus propuestas de picnic para disfrutar atardeceres o los famosos sunset, todas experiencias para vivir más el territorio dentro de la bodega.

Bus Vitivinicola 2 - Axel Lloret.jpeg Desde sus inicios que el Bus Vitivinícola tiene a Cata Internacional como su transporte oficial. Acaba de incorporar nuevas unidades. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

-¿El bus evolucionó al ritmo de la vitivinicultura, por ejemplo respecto a los vinos orgánicos?

-Los domingos visitamos la bodega Domaine Bousquet, que es la bodega que más vinos orgánicos exporta, y ves la tendencia de los jóvenes cuando suben al bus y buscan estos vinos orgánicos, estos vinos más naturales. Vamos a Santa Julia también, los lunes tenemos toda la línea de lo que se disfruta en Pan y Oliva, porque el bus ofrece no sólo llevarte la impresión de lo que es vivir la cultura del vino, sino también la cultura de los olivares, de los aceites de oliva. Paseamos por Maipú como Cuna del Olivo y del Vino, degustamos aceites de oliva y se aprende sobre los diferentes varietales de olivares. Los turistas también degustan el agua, porque tenemos dos marcas que son locales, como Villavicencio y Eco de los Andes. En todo esto nos tenemos que ocupar y seguir creciendo como destino.

-¿Cómo y adónde se contrata el Bus Vitivinícola?

-Es un producto que nació para estar a la venta online. Tenemos venta telefónica a través del 0800 122 2282, en la web www.busvitivinicola.com o por Whatsapp al 2612639439; presencialmente atendemos en las oficinas de Cata Turismo (Las Heras y 25 de Mayo, Ciudad) o en la Terminal de Ómnibus. Para los mendocinos hacemos un 20% de descuento sobre el tícket traslado y las bodegas tienen también promociones para los locales. Además, somos una empresa que adherimos al programa de consumo responsable. A bordo del bus damos una botella de agua para que entre degustación y degustación la gente pueda tomar agua y llegar a hacer todas las degustaciones. La reciente incorporación de nuevas unidades se dio gracias a la inversión que hizo Cata Internacional, desde que empezó el Bus tenemos a Cata como transporte oficial.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Hay atraso cambiario? El dato de turismo que presiona a las reservas y el efecto "pasajes en cuotas"

Claudia Yanzon no volvería a ocupar cargos públicos

-¿Cómo surge tu pasión por el turismo, por difundir Mendoza?

-Soy sanjuanina. Me vine a estudiar turismo a Mendoza. Estudié primero de guía de turismo y luego Licenciatura en Turismo en la Universidad Champagnat. Me quedé trabajando en Mendoza porque estaban las oportunidades de trabajar en congresos, como coordinadora, como guía. Después entré a trabajar en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en el departamento de Turismo. Trabajé con el Viti Fayat, con Roberto Iglesias.

Fui la primera directora del Museo del Área Fundacional y luego me fui al sector privado a trabajar en la empresa Andesmar. Después estuve en el Hotel Intercontinental como gerenta comercial y, finalmente, por mi cuenta fundé el Bus Vitivinícola Fui la primera directora del Museo del Área Fundacional y luego me fui al sector privado a trabajar en la empresa Andesmar. Después estuve en el Hotel Intercontinental como gerenta comercial y, finalmente, por mi cuenta fundé el Bus Vitivinícola

-Y fuiste funcionaria del gobierno anterior, fuiste directora de Promoción Turística hasta el año pasado…

-Sí, tuve el honor de que me convocaran a trabajar en el Ministerio de Cultura y Turismo de la gestión de Rodolfo Suarez, en plena pandemia me llamaron. En ese momento era la ministra Mariana Juri que me convoca y me dice que había que empezar a armarse para salir de la pandemia. El gobernador quería que el enoturismo fuese nuevamente la estrella de Mendoza. Así que nos pusimos a trabajar hasta el final de la gestión, promocionando y posicionando a Mendoza, invitando a las compañías aéreas a que volvieran. Fue mucho trabajo hacer los protocolos para que la gente pudiera empezar a salir. La reacción del mendocino, que fue el primer turista que teníamos, fue maravillosa. Después vino el turismo nacional de las provincias limítrofes, después la incorporación del nacional que venía de Buenos Aires y otras provincias, y finalmente en el 2021 comienzan a llegar los vuelos internacionales.

Tenemos que seguir trabajando para que más compañías aéreas y más vuelos lleguen a Mendoza con turistas Tenemos que seguir trabajando para que más compañías aéreas y más vuelos lleguen a Mendoza con turistas

Claudia Yanzon 3- Axel Lloret.jpeg Hace 11 años que Claudia Yanzon creó el Bus Vitivinícola para ofrecer una experiencia turística única donde el vino es el mayor atractivo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

-¿Volverías a ocupar un cargo público?

-(Piensa) No. Como experiencia de vida fue magnífica, muy buena, pero me gusta más la ejecutividad, la rapidez que uno puede trabajar desde el sector privado. Los tiempos del Estado son otros muchas veces. Hay gente que está preparada y que puede hacer gestión. Yo lo disfruté, trabajé muchísimo, pero creo que aporto más a la provincia y a la gestión desde el sector privado, acompañando, generando trabajo, generando promoción del destino Mendoza.

-¿Y como sanjuanina nunca se te ocurrió llevarlo a tu provincia?

-Sí, pero las condiciones… o sea, sería aspiracional, muy bueno, pero yo veía cómo se estaba trabajando el turismo acá en Mendoza y cómo venía creciendo, y la verdad es que las posibilidades laborales se me dieron mejores acá y me quedé. O sea, soy una mendocina adaptada, he vivido más años en Mendoza que en San Juan, nunca uno tiene que renegar de sus raíces, soy sanjuanina y mendocina por adopción, en definitiva, soy cuyana.

►TE PUEDE INTERESAR: Gisela Campos y Amadeo Inzirillo: el dúo de influencers que arrasa en las redes con su humor espontáneo