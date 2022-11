Estancia La Florencia: una de las parrillas más famosas de Mendoza cumplió 25 años

No es una exageración decir que no hay comida más icónica en la Argentina que el asado: desde la tradición gauchesca se remontó a todas las generaciones que le siguieron y hoy en día sigue siendo la estampilla mundial de la gastronomía albiceleste. No sería mentira decir que todo extranjero que llega a las calles mendocinas busca una buena parrilla en donde familiarizarse con la mejor carne del mundo. Y Estancia La Florencia es una de las parrilladas elegidas.