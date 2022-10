La empresaria experta en té y dueña de una de las cadenas más conocidas de la gastronomía mendocina

TE PUEDE INTERESAR: Una mendocina salió en la tapa de Forbes por su idea de llevar a Madrid una costumbre muy cuyana

Ahora, Tea and Company posee cuatro locales: el original del Barrio Bombal, dos en Chacras -uno ubicado en el centro comercial Candelas- y una franquicia que funciona en el otro centro comercial de Luján de Cuyo: El Álamo. Además, ya tiene proyectado y avanzado el número cinco, que está pronto a abrir sus puertas.

Enseñar sobre el té, otra de sus pasiones

además de su faceta como instructora de yoga y empresaria, Silvina tiene una veta docente que de vez en cuando le gusta poner el práctica. De hecho, periódicamente da clases de té, de cómo es la ceremonia del té en diferentes lugares del mundo, de los distintos blend que se pueden elegir, según los gustos de cada persona y también del "maridaje" entre el té y la comida, dulce o salada.

"Uno de mis objetivos cuando abrí Tea and Company, fue que la gente entendiera que se puede almorzar o cenar tomando té. Que el té no es solo un ritual femenino de señoras grandes. Que los varones pueden elegir esta infusión, y que es una bebida que se puede pedir para comer tanto una ensalada, o un sándwich o un tartín, como un postre o torta dulce"

Además, en sus clases se aprende sobre historia del té y sus propiedades.

Entre sus enseñanzas, está la de utilizar el té para hacer tragos con alcohol, que es una novedad que varios bartenders ya están utilizando.

Cómo se toma el té en distintos lugares del mundo

Silvina compartió algunos de sus múltiples conocimientos, no solo por lo que ha estudiado sobre la materia sino por los muchos viajes que ha hecho a distintos lugares en donde el té es la bebida más importante -como China, India o Japón-

Contó que en China, por ejemplo, el té se toma negro, puro y sin azúcar, lo consideran casi un sacrilegio endulzarlo. A los sumo lo mezcla con jazmín o con ginseng cuando necesitan activarse.

En Turquía, el té se toma frío, con menta y limón.

Fueron los occidentales, sobre todo los ingleses, los primeros blendeadores de té, se lo compraban a China y comenzaron a mezclarlo con distintos elementos para hacerlo más fácil y rico al paladar.

El más clásico es el Earl Gray -que en inglés significa conde gris- es un té con esencia de bergamota.

Después están los blends de cada marca, en los que se combinan todos los ingredientes que la imaginación y el té permitan: naranja, chocolate, caramelo.

Los blends se van eligiendo según lo requiere la marca: dulces, frutales y florales, especiados. También hay gente que prefiere el té puro, y según lo afirma la especialista, es una costumbre que al menos en su negocio, se respeta tal y como lo pide el cliente

Entre un té en hebras o en saquitos, Silvina recomienda en hebras, porque no ha pasado por todos los procesos industrializados que le quitan pureza.

La propiedad que destaca de la bebida de la que más sabe, es la de ser uno de los mayores antioxidantes de la naturaleza, esto significa que amortigua las consecuencias del envejecimiento. Silvina explicó que los más antioxidantes son los té verdes, los blancos, pero en general todos los tés lo son, mientras no se hayan sometido a un proceso para envasarlo dentro de un saquito

los mejores tés en hebras se producen en China, Japón, India, Sri Lanka.

En cuanto a los tés nacionales, Silvina destacó que comenzó a valorarlos después de la pandemia. Dijo haber encontrado buenos pequeños productores, que elaboran sus propias variedades y algunos blends.

Además, subrayó que Argentina es uno de los países en donde se produce el mejor té para envasar, que se exporta en volumen para destacadas marcas internacionales.

La tradicional y mística ceremonia del té en Japón

En Japón existe una costumbre de la que muchos hemos escuchado hablar, pero pocos hemos vivido: la ceremonia del té o "Chanoyu".

La ceremonia se realiza en un lugar muy pequeño, que se conoce como "la morada del vacío". Es un lugar donde reina el silencio y la nada. El maestro del té está en el piso, y tiene una escobilla de bambú y un cuenco. Lo que se intenta es crear un ambiente de meditación y autoconocimiento, proveniente del budismo zen. En este ritual se prioriza también la armonía con la naturaleza

Se realiza con matcha. que es un té verde molido a polvo, de un color verde muy oscuro. En ocasión de la ceremonia del té, lo que se consume es también la hoja, por eso Silvina explica que es el "té en su máxima expresión"

Su propio ritual del té

Pero como cada persona adapta las ceremonias y los rituales a sus usos y costumbres, Silvina tiene su propia ceremonia del té, que se extiende prácticamente, durante todo el día.

Su ceremonia personal del té comienza en la mañana, preparándose una tetera de té verde.

"Valoro ese té calentito para comenzar el día".

Como se acostumbra en oriente, Silvina consume té con las comidas: en verano se prepara una limonada fría con té y menta y en invierno, un té caliente.

No solo el té es su bebida favorita, también lo es el mate, pero, como buena experta en su materia, le agrega té verde. y a la noche, otro tazón antes de irse a dormir.

Si bien es una fanática tomadora de té, también recomienda tomar agua pura.

"Tomo tanto té que mi hijo me hizo dar cuenta que no tomo agua por tomar todo el tiempo té. y la verdad no es lo mismo, el agua hay que tomarla pura porque es el mejor hidratante"