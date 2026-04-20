El volátil precio de la carne en Mendoza: ¿por qué baja y también sube?

En un mercado volátil y con una oferta cambiante, la carne vacuna en Mendoza tuvo una baja de precio tras la Pascua. Al mismo tiempo, en función del consumo algunos puntos su valor se sostiene e incluso tuvo otro aumento.
¿Qué pasa? ¿Cómo se explica ese sube y baja en las carnicerías al que no estamos acostumbrados como consumidores?
Quienes están en el negocio de la faena y comercialización lo atribuyen a al menos 3 factores. Todos atados a la regla de la oferta (que por momentos crece y por otros se reduce) y la demanda (un consumo que no repunta).
Mientras, opciones como pollo y cerdo consolidan un nicho cada vez mayor. Y de golpe aparece en escena desde la Patagonia la carne de burro, que para algunos puede ser otro sucedáneo. ¿Los mendocinos se animarán a llevarla a la mesa?
La mayor oferta (estacional) de carne
Primer factor: aseguran en el sector cárnico que quedará atrás una vez que pase el mes de abril. Se trata de mayor oferta de carne de exportación y que momentáneamente no tiene salida.
"En abril se renuevan certificados de exportación a Estados Unidos e Israel, y no pasó. Eso repercutió en mayor oferta de carne al mercado interno y la baja de precios" explicó Edgardo Fretes, de la Cámara de Industriales de la Carne en Mendoza.
Así, durante la primera quincena del mes en las carnicerías del Gran Mendoza empezaron a descargarse medias reses hasta un 15% más baratas. Esto es, a razón de unos $9.500 por kilo, una baja que rápidamente se trasladó para sostener ventas.
La menor oferta de hacienda (el por qué de las subas)
Segundo factor: el negocio de la hacienda tomó otro rumbo. Luego de varios años obligados a liquidar el stock de madres (como lo hicieron hasta diciembre), ahora los ganaderos ven el potencial de la retención de vientres en vez de apurarse a vender.
Ahora los números cierran. La gran cosecha de granos hizo bajar el costo del maíz para engorde (unos $1.800/kg), lo que coincide con mejores valores para feedlot, en una tendencia que, con mayor producción de carne, no tiene techo por ahora.
Según Fretes "por el precio del maíz y porque ya se llegó al mejor precio histórico, a los "feedloteros" les conviene seguir engordando. Ese es el motivo de algunos aumentos, más allá de que el consumo no pasa su mejor momento".
Ese mejor precio equivale para un ternero a $6.500 + IVA (y subiendo) por kilo en pie. Y usted se preguntará ¿es mucho o poco?. Más del 60%. Alcanza con decir que hace menos de un año era de apenas $4.000.
"La gente no paga un precio de más de $20 mil"
Con todo eso, no se puede excluir al tercer factor, el que marca el ritmo, ni más ni menos que la demanda. Actualmente, aún en tiempos de caída por la crisis de consumo se faenan y venden unas 300 toneladas de carne anuales.
"Ha bajado muchísimo la venta. A precios de más de $18.000 o $20.000 la gente no lo valida, no lo paga. Prefiere ir llevarse pollo o cerdo, que están muy por debajo", enfatizó del otro lado del mostrador de su carnicería Daniel Velázquez.
Esto ocurre a pesar de haber empezado a recibir la media res de novillo de primera (unos 100 kilos) hasta un valor hasta 12% por debajo de lo que se comercializaba hasta Semana Santa.
Como lo dice Velázques "son unos $2.000 menos en gancho, o sea, $4.000 al público para ciertos cortes en el mostrador". Algunos ejemplos: el kilo de vacío en pocos días pasó de $22.900 a $18.900 aproximadamente.
En medio de este panorama cambiante y diverso, por su parte Fretes descree que "haya otro aumento de precio antes de fin de año". Sin embargo, aseguró "es difícil avizorar qué va a pasar en los próximos meses".