Creció 11% la producción de carne en marzo, pero en lo que va del año sigue en caída

La producción de carne volvió a crecer en marzo gracias a la faena de casi 1,029 millones de cabezas de ganado bovino. Esto es 11,2% más que en febrero (104 mil animales), pero una caída de 0,2% (1.800 animales) respecto a lo que se había procesado en marzo del 2025.
Así lo indica el último informe del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina, que al mismo tiempo señala una merma mayor en lo que va del año, es decir, el primer trimestre del 2026.
De enero a marzo se faenaron 2,97 millones de bovinos, que frente a los 3,2 millones del mismo período del 2025 equivalen a un volumen 7,6% menor de un año al otro.
"Las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de novillos de dos dientes (82,9 mil cabezas menos), de cuatro dientes (caída interanual de 45,9 mil) y por hembras de cuatro dientes, cuya faena se recortó en cerca de 40,4 mil cabezas con relación a la registrada entre enero y marzo del año 2025", señalaron desde el Consorcio.
Más carne de novillo
En los primeros 3 meses del 2026 se produjeron aproximadamente 700,2 mil toneladas equivalente carcasa. Eso implica 5,1% menos que las 737,7 mil toneladas obtenidas entre enero y marzo de 2025, con más presencia de novillos que de vaquillonas y vacas.
Según Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC “la producción de carne bovina obtenida en marzo de 2026 resultó cercana a las 243,3 mil toneladas equivalente de res con hueso, que implica una suba de 12,2% respecto a febrero y 3,3% frente a marzo del 2025".
La producción de carne de novillos y novillitos cayó en (-7,8%) al comparar el periodo enero a marzo de 2026 con el mismo periodo del año 2025, pasando de 413,1 mil toneladas a 380,9 mil. Mientras que la disponibilidad de carne de vacas creció 2,5% (de 118,8 mil a 121,7 mil toneladas de res).
Finalmente, la producción de carne de vaquillonas se retrajo, de acuerdo al informe "de forma moderada": de 191,1 a 181,5 mil toneladas res con hueso, o sea, un 5,1% menos.