Creció 11% la producción de carne en marzo, pero en lo que va del año sigue en caída

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"Las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de novillos de dos dientes (82,9 mil cabezas menos), de cuatro dientes (caída interanual de 45,9 mil) y por hembras de cuatro dientes, cuya faena se recortó en cerca de 40,4 mil cabezas con relación a la registrada entre enero y marzo del año 2025", señalaron desde el Consorcio.

Más carne de novillo

En los primeros 3 meses del 2026 se produjeron aproximadamente 700,2 mil toneladas equivalente carcasa. Eso implica 5,1% menos que las 737,7 mil toneladas obtenidas entre enero y marzo de 2025, con más presencia de novillos que de vaquillonas y vacas.

Según Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC “la producción de carne bovina obtenida en marzo de 2026 resultó cercana a las 243,3 mil toneladas equivalente de res con hueso, que implica una suba de 12,2% respecto a febrero y 3,3% frente a marzo del 2025".

La producción de carne de novillos y novillitos cayó en (-7,8%) al comparar el periodo enero a marzo de 2026 con el mismo periodo del año 2025, pasando de 413,1 mil toneladas a 380,9 mil. Mientras que la disponibilidad de carne de vacas creció 2,5% (de 118,8 mil a 121,7 mil toneladas de res).

Finalmente, la producción de carne de vaquillonas se retrajo, de acuerdo al informe "de forma moderada": de 191,1 a 181,5 mil toneladas res con hueso, o sea, un 5,1% menos.