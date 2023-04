Una mendocina reveló la técnica de su papá para conquistar a mujeres

►TE PUEDE INTERESAR: Unos mendocinos salieron a bailar, no le pagaron al playero y sucedió lo peor

Y es que a la hora de conocer a alguna persona, todos tienen una "técnica" que es infalible y que ayuda a cautivar a la quien les gusta, aunque en este caso, la chica de Mendoza que se hizo viral en Twitter, se cansó de las mentiras de su papá y optó por hacer catarsis en la aplicación.

Qué les dice en hombre de Mendoza, que se hizo viral en Twitter, a las mujeres

Vale Martínez reveló en el posteo que se hizo viral en Twitter lo siguiente: "Mi papá hace 8 años usa tinder, todas sus novias las conoció x ahi Está hablando con una por tel y ESCUCHEN AL CHAMUYERO: “Es la primera vez q uso tinder y no puedo creer q me hayas dado bola, no estoy acostumbrado a esto de verdad”. Con este no puedo confiar ni en mi sombra".

La caja de comentarios estalló con respuestas de otros usuarios de Twitter, donde algunos aplaudían la técnica del hombre, aunque lo que más se repetía fue el "todos son iguales".