Un famoso cantante quedó fascinado con una particular bebida de Mendoza

cantante mendoza 1.png

En las imágenes que se hicieron viral en la red social china de videos, se puede ver al cantante sentado frente a su bebida caliente: "Estamos aquí en Mendoza, Argentina. Esto se llama submarino y ya van a saber por qué". Además se tomó el tiempo de explicarle a todos los extranjeros qué tiene el submarino, por si a alguno le entraba las ganas de esta manera, de visitar la provincia: "Leche y chocolate. Se derrite".

Qué comentó el cantante internacional en su video viral de Tiktok

"Ya me quedó, y se come con facturas, facturitas argentinas" contó el cantante en su cuenta de Tiktok, mientras mostraba como le quedó el submarino ya terminado, después de "como diez minutos dandole". Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, acompañó la bebida ideal para combatir el frío, con unas medialunas.

Los usuarios locales que se sumaron al video viral le dieron la bienvenida a Mendoza, mientras que la gente de afuera se sumó al cantante y no dejaron de "tirarle flores" al territorio mendocino.