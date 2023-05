Los inéditos "consejos" de un bar de Mendoza para los que tomaron de más

Uno de los bares de Mendoza llama la atención no solo con sus platos y tragos, sino también con un particular e inédito cartel que le daba algunos consejos a los que se sentaban a tomar algo y "escabiaban demás". Se trata de un local de la Arístides Villanueva, que no solo quiere dar un buen servicio a sus clientes, sino que hasta los cuida para que no hagan algo de lo que después puedan arrepentirse.