En su cuenta personal de Twitter, la chica de Mendoza contó lo que sucedió e hizo viral su pedido: "Tengo esperanzas de que hay gente buena, si cargaste tu mercado pago en el pago fácil de calle Garibaldi 25 a eso de 19.hs y me podes devolverme los $27000 de más que te puse en tu cuenta te agradezco. Me arruinas económicamente y encima peligra mi trabajo, gracias".

Qué dijo la protagonista de este hecho en Mendoza que se hizo viral en Twitter

En comunicación con Diario UNO, la chica que hizo el pedido de solidaridad a los usuarios de Twitter de Mendoza reveló que no hay manera de dar con la persona, a menos que se haga cargo: "No se puede saber quién recibió el dinero, porque no se ve en el sistema. No sale con nombre y apellido. Además es imposible acordarse de una cara con toda la gente que entra".

Además, apuntó directamente a la empatía del chico y dejó en claro la única manera en la que se puede resolver este grave error: "Si el sabe que puso 3 mil pesos en su tarjeta y por un error humano, recibió 30 mil, espero que aparezca y me diga me acreditaste más plata. Va en que la persona quiera tener esa bondad".