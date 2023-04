Mendoza: Iba por el centro y recibió una invitación que revolucionó Twitter

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza revoluciona Tik Tok con el auto más "top" del mundo

Acompañado de una imagen de WhatsApp, la chica se hizo viral en Twitter culpa de su amiga, que decidió exponerla básicamente frente a todos los usuarios de Mendoza: "una amiga: che me acaba de frenar una chica en la Arístides y me invito a estudiar la biblia, y me puse tan nerviosa que acepté y LE PASÉ MI NÚMERO (ni el Padre Nuestro se sabe). buen lunes para todos".

Qué decía el cruce que se hizo viral en Twitter de la chica de Mendoza

Dentro de la charla de WhatsApp que tentó a los usuarios de Twitter de Mendoza y se hizo viral, se podía leer el mensaje de la chica que propuso esta inédita cita a leer la biblia, que sorprendió a varios más que la protagonista: "Holaaaa Josefina cómo estás? Soy Rachel la chica que te invitó a estudiar la biblia".

Tras clavarle el visto, la chica no dio el brazo a torcer y volvió a insistir: "Voy a agendar el estudio el viernes que viene a las 11? O puedes hoy a las 11am?". La chica no cedió y prácticamente ni respondió, pero lo que parecía ser algo inédito, resultó que no luego de que otra usuaria de Twitter contara la misma historia.