►TE PUEDE INTERESAR: Caminaba las calles de Mendoza y encontró un auto que lo dejó sin palabras

auto viral mendoza 2.png

Con uno de los audios que más se utilizó en los últimos tiempos en Tiktok, ideal para mostrar situaciones insólitas que ocurren a diario, el chico de Mendoza grabó un auto con un look muy particular, como hasta cuestionable. Con el grito de Bob Esponja como sonido, el joven se preguntó lo mismo que todos: "¿Qué es eso?".

Embed

Qué tenía el auto de Mendoza que se hizo viral en Tiktok

El Volkswagen Up que estaba en las calles de Mendoza, parecía normal llamó la atención por su particular look, que lo hace hasta único en el mundo. Dentro de los comentarios del video de Tiktok que estalló en interacciones, apareció la dueña del auto, y sacando pecho se hizo cargo: " jajajaja sorry es mi auto y es lo más. Son pestañas y lo más" aseguró Tania.

►TE PUEDE INTERESAR: Un restaurante de Mendoza emociona con un gesto para los perros callejeros

En la parte de las luces delanteras, el auto tenía unas pestañas y hasta parece que pintadas, imitando unos ojos. Los usuarios de Tiktok se rindieron ante el vehículo de Mendoza y más de uno lo definió como "fabuloso".