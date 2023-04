►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza revoluciona Tik Tok con el auto más "top" del mundo

Han sido varios los vecinos de Godoy Cruz los que avisaron que un hombre anda dejando mensajes románticos en las paredes de distintas casas del departamento de Mendoza. Con otras frases como "te amo Yoly", el romántico desconocido ha ido copando los sitios de la provincia, esperando de que la chica se entere de lo perdidamente enamorado de ella, al punto de hacer cosas como estas por ella.

El otro cartel que tentó a Mendoza y se hizo viral en las redes

Las calles de Mendoza tienen un sinfín de situaciones particulares que las hacen viral, como lo fue un inédito cartel de un hombre de Godoy Cruz que se cansó que el perro del vecino usara su vereda como baño, y encima, no limpiara. Con un papel de color verde pegado en el árbol del frente de su casa, la persona decidió advertir al dueño del can, y le aconsejó qué puede hacer con el, aunque con palabras no tan agradables.

A través de un video que comenzó a circular entre los usuarios de Instagram, la cuenta de Gabriel Godoy causó furor mientras mostraba diferentes lugares del barrio Covimet, del departamento de Godoy Cruz. A lo largo del recorrido que hizo en las calles de Mendoza, en un árbol junto a la vereda, se encontró con un insólito cartel de un vecino que tenía un destinatario muy claro, un hombre y su perro: "que vaya a cagar a otro lado".