El inédito tip de una chica de Mendoza para encarar en el boliche 

En las imágenes que fueron grabadas en plena noche de boliche de Mendoza los jóvenes se tomaron dos segundos para charlar y aconsejar a las chicas sobre cómo deben saber a qué joven deben aceptarle o no sacar a bailar: "Si yo veo que un pibe quiere encarar, yo no le doy pelota".

Cuál es la técnica de la chica de Mendoza viral en TikTok

"Si veo un pibe que no encara y está tranquilito, encaro. Si encara es un pajero, si no encara es un dulce. No encares, no encares" reveló la joven en plena noche de boliche, intentando aconsejar a las demás mujeres con su técnica.

Entre los comentarios, cientos de opiniones comenzaron a surgir, donde algunos se mostraron a favor de esta técnica, aunque más le pidió más consejos a la chica, porque parece que no le funciona.