Vino de Chile a Mendoza de compras y reveló "lo que nadie te cuenta" del viaje

En las imágenes que se hicieron viral en Tiktok se puede ver una gran fila de vehículos, esperando uno detrás del otro para poder pasar la aduana, ingresar a Argentina y llegar a Mendoza a hacer sus compras. Los argentinos no se sorprendieron con el video porque, como sucedía cuando resultaba barato viajar al país vecino, padecieron de ese tipo de situaciones.

Qué mostró la mujer de Chile que se hizo viral en Tiktok por viajar a Mendoza

La chica compartió junto a su video de Tiktok cómo fue su experiencia en su viaje de Chile a Mendoza: "No vaya fin de mes ni quincena , aduana argentina colapso el viernes ‍ no grabe mucho se me apago el celu y esa es mi experiencia".

Fueron tantos los comentarios negativo que recibió en su video de Tiktok, que tuvo que tomar la drástica decisión de desactivar la posibilidad de dejarle mensajes en el video. Tanto gente de Chile, como argentinos, se mostraron disconformes con su experiencia en Mendoza.