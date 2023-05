Qué es el hombre lesbiana, término que se hizo viral en Twitter

►TE PUEDE INTERESAR: La "pelea sexual" de vecinos que explota en Twitter y reveló una infidelidad

Tuit viral 1.png

Según la chica, se trata de un hombre con determinadas características que lo hacen totalmente diferente a los hombres gato y destaca sobre todo su relación clásica pero no conservadora. "No chamuya, simplemente te charla como si fueras la amiga y si pasa pasa porque no se animan a encararte" aseguró la joven en Twitter.

Tuit viral 2.png

Cuáles son las características del hombre lesbiana, término viral en Twitter

Según planteó en su cuenta de Twitter la joven que terminó haciéndose viral, el hombre lesbiana es:

Es parecido al hombre golden retriever pero no

Es ese chabon que está en contacto con sus emociones y no te va a dar vueltas respecto a eso

No chamuya, simplemente te charla como si fueras la amiga y si pasa pasa porque no se animan a encararte

El hombre lesbiana es tranca, copado y manija al mismo tiempo

Es macanudo, le cae bien a tus amigos y a tus papás, es clásico pero no conservador

El hombre lesbiana ES INTENSO y claro

El tuit generó un revuelo inesperado entre los usuarios de la app, donde varios confesaron sentirse identificados, mientras otros apostaban a sumar nuevos "factos".