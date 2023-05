La "pelea sexual" de vecinos que explota en Twitter y reveló una infidelidad

►TE PUEDE INTERESAR: Un chileno mostró todo lo que compró en Mendoza y revolucionó Tiktok

vecino 1.png

"A la vecina del 298: casi todos los dias a la hora de la siesta me despierta a mi bebe de 5 meses. Lo despierta con los gritos, los "aisssss", los "me duele", los "dios", los "por ahi no", los "me corro" y esa retahila sexual de la cual hace honor. Aquí le dejo un poco de lubricante para que la cosa sea más llevadera y así pueda follar con menos sufrimiento y más calma atentamente, la vecina del 29 a pd. Por cierto, yo tambien follo y no se entera ni dios" dejó escrito la dueña.

vecino 2.jpg

Cuál fue la respuesta de esta pelea sexual viral en Twitter

La acusada, lejos de sentirse avergonzada, respondió de la misma manera, pero su cartel reveló algo que nadie hubiese pensado, y es que su pareja le era infiel: "Vecina del 2ºA. Aquí tienes tu lubricante, no lo necesito. Yo a la hora de la siesta es imposible que pueda despertarte al niño con mis gritos, ya que no estoy en casa pues trabajo hasta las diez".

"El que sí está a esas horas en casa es mi novio. Mejor dicho, estaba a esas horas, porque ya la siesta, el desayuno, el almuerzo la cena y la ducha lo hace en casa de la hija de puta de su madre" cerró la chica, dando a conocer el doloroso final de su relación, que terminó haciéndose viral en Twitter.