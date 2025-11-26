Vuelve la lluvia a Mendoza: este día de a semana se esperan fuertes precipitaciones

temperatura mendoza Estos días de la semana se espera que lleguen fuertes lluvias en la provincia

Luego de varios días con temperaturas elevadas, en los próximos días se esperan que vuelvan las lluvias a la provincia de Mendoza. Este miércoles se pronostica una máxima de 37° C y una mínima de 22 ° C.

A lo largo de esta semana a temperatura irá descendiendo y se esperará que aumenten las probabilidades de lluvia. Este sábado se espera un 80% de precipitaciones y estas condiciones se mantienen hasta el lunes de la próxima semana.

Estos días se espera un descenso considerable de temperatura con máximas de hasta 23 °C y mínimas de 14 °C.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

virga lluvia nubes Tomá las medidas necesarias para cuidarte.