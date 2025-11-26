Vuelve la lluvia a Mendoza: este día de a semana se esperan fuertes precipitaciones

La llegada oficial de la primavera a Mendoza se hace sentir con fuerza en el termómetro provincial. Se comienzan a sentir las temperaturas más elevadas, pero un frente frío afectó a todo el país esta semana y se esperan fuertes lluvias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta nueva posibilidad, según MeteoRed.
Lluvia en Mendoza
A partir del jueves empezaría a romperse la persistencia de condiciones observadas en esta primera mitad de la semana, con el ingreso de un sistema de altas presiones en la Patagonia que irá motivando un cambio sustancial de viento al este en la franja central de Argentina entre este día y el viernes.
El calor empezará a moderarse en el centro de Argentina y la región de Cuyo, pero se mantendrá intenso en las provincias del norte.
Luego de varios días con temperaturas elevadas, en los próximos días se esperan que vuelvan las lluvias a la provincia de Mendoza. Este miércoles se pronostica una máxima de 37° C y una mínima de 22 ° C.
A lo largo de esta semana a temperatura irá descendiendo y se esperará que aumenten las probabilidades de lluvia. Este sábado se espera un 80% de precipitaciones y estas condiciones se mantienen hasta el lunes de la próxima semana.
Estos días se espera un descenso considerable de temperatura con máximas de hasta 23 °C y mínimas de 14 °C.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.