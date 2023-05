Un elenco de folklore de adultos mayores pide ayuda para viajar a un festival en Medellín.

El profesor Hugo Luna contó a Diario UNO que van camino a los 33 de años del elenco y es la primera vez que viajarían afuera del país. "Tenemos todas las expectativas y es una responsabilidad representar a Mendoza, al Gobierno y llevar la bandera de los adultos mayores y mostrar nuestra cultura", subrayó.

►TE PUEDE INTERESAR: La Nación envió al Congreso su nuevo proyecto de ley de blanqueo de capitales

Cristina y Miguel bailan folklore en elenco José Hernández de la Dirección de Atención de Adultos Mayores.jpg Cristina y Miguel bailan folklore en el elenco José Hernández de la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: La historia de resiliencia de Martín Ferrer, el futuro ingeniero con parálisis cerebral que busca ser concejal

Cómo llegaron a ser invitados al festival de Medellín

Hugo Luna contó que nunca supo de dónde sacaron su contacto para invitarlos al festival. "Estaba en el cumpleaños de uno de los bailarines y me llamaron de un número de Colombia, en un comienzo pensé que me estaban estafando, me siguieron insistiendo, busqué en las redes y vi que el festival existe, tomé todos los recaudos", agregó.

El profesor explicó que el festival no es competitivo y el elenco va a participar con una delegación de 17 parejas y van representar a Mendoza y al país. Es un encuentro al que están invitados bailarines de diez países de América, entre ellos Cuba, México, Estados Unidos, Ecuador, Chile y su anfitrión, Colombia.

Festival Nacional e Internacional del Adulto de Danzas y Bailes del Mundo Expresión Colombia en Paz.jpeg

El profesor explicó que bailarán las parejas separadas en dos grupos y presentarán tres cuadros. Uno federal que representa un mix de las danzas del cancionero popular argentino. Otro cuadro con tango y malambo porque en Medellín murió Carlos Gardel, como argentinos quieren llevar algo de la cultura y el malambo porque para los colombianos es nuevo. El tercero es un mix de danzas populares, algunas proyectadas y otras tradicionales de baile social.

El elenco José Hernández se presentó en la Semana Federal 2023 y en Calle Angosta, San Luis, en donde hicieron un homenaje al General San Martín.

Embed

Cómo colaborar con el elenco de adultos mayores

Hugo Luna explicó que habían logrado juntar el dinero para comprar los pasajes, pero al cabo de dos días les había aumentado. El elenco debe comprar los tickets de avión de forma urgente porque los están esperando desde Colombia con la reserva del hotel.

Para colaborar hay que comunicarse al Facebook o Instagram de Hugo Luna y coordinar con él. "Necesitamos ayuda porque cada uno se está costeando el valor de los pasajes y con la inflación cambian los precios constantemente y se nos dificulta. Todo tipo de ayuda que nos quieran dar estamos abiertos, todo suma para el viaje", dijo el profesor.

►TE PUEDE INTERESAR: Olga Cristina Gómez es la reemplazante de Alejandro Bermejo en la Cámara de Senadores de Mendoza

Mirta y Enrique, bailan folklore en elenco José Hernández de la Dirección de Atención de Adultos Mayores.jpg Mirta y Enrique bailan folklore en el elenco de la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza.

Dos historias de amor: una pareja lleva casi 50 años y la otra se conoció bailando

Graciela y Darío son de Buenos Aires, pero en 1996 se mudaron a Mendoza por una oportunidad laboral que era sólo por dos años, pero nuestra provincia los enamoró y hace 27 años que residen en la tierra del sol y del buen vino. "Somos mendocinos por adopción", manifestó Darío sonriente.

Están juntos desde hace 48 años y hace dos que bailan folklore en el elenco José Hernández. "Como pareja es increíble bailar folklore porque nos complementamos muy bien, es muy lindo", dijo Graciela.

El elenco es una gran familia, no solo bailan, también se juntan para cumpleaños y a comer asados. "Los adultos mayores precisamos hacer ejercicio, salir, conocer gente y este grupo nos llevó a eso", agregó Darío.

Graciela y Darío bailan folklore en elenco José Hernández de la Dirección de Atención de Adultos Mayores.jpg Graciela y Darío son pareja desde hace 48 años y bailan folklore en el elenco José Hernández.

Mirta y Guillermo son mendocinos de pura cepa, ambos son viudos y se conocieron gracias a su amor por el folklore. Ella dijo que no ha ido nunca a Colombia, pero está orgullosa de su tierra y de poder representarla porque sus raíces son huarpes.

"Aparte de ser pareja de baile, somos pareja de vida. Llevamos dos años juntos, nos conocimos gracias a Hugo Luna, que me pidió que le enseñe a Guillermo a bailar zamba y nos enamoramos", dijo Graciela con los ojos brillosos. Por su lado, Guillermo agregó que es muy significativa la zamba porque es la música y el mensaje del amor.