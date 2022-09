Trucos para llegar en forma al verano

►TE PUEDE INTERESAR: 4 libros para leer al aire libre en primavera

cuerpo chica ejercicio.png Es recomendable realizar actividad física para tener un cuerpo saludable durante todo el año.

►TE PUEDE INTERESAR: Para qué sirve el Aloe vera: 4 formas de aprovechar sus beneficios en casa

Trucos caseros para llegar en forma al verano

No se trata de magia, dietas extremas ni misticismos, estos trucos caseros son en realidad tips de salud que ayudarán al cuerpo a encontrar su mejor versión de manera natural:

Mejorar la alimentación a largo plazo

La clave se encuentra en alejarse de las dietas extremas que son insostenibles en el tiempo.

Si querés llevar a tu cuerpo a su mejor estado de manera natural, lo mejor es ordenar la alimentación y saber cuáles alimentos conviene comer y cuáles no.

Es fundamental tener una alimentación completa, no saltear comidas y no excederse en las porciones:

Proteínas: lácteos descremados, huevos (la clara sola es más saludable y casi no aporta calorías) y carnes magras.

Frutas: consumir en variedad, sin excederse. Son útiles como colación para saciar el estómago en momentos de ansiedad.

bowl de frutas.png Las frutas son útiles como colación para saciar el estómago en momentos de ansiedad.

►TE PUEDE INTERESAR: Remedios caseros: cómo desinfectar las perforaciones

Vegetales: consumir variedad de ensaladas, preferentemente verduras con hojas y tomates. Reducir la cantidad de papa, choclo y batata.

Cereales y legumbres: estos alimentos como las lentejas o los porotos le aportan muchos beneficios al organismo. Consumir de forma equilibrada ya que el exceso que el cuerpo no absorbe se deposita en forma de grasa. Preferir cereales integrales.

Semillas, aceites y frutos secos: son ricos y muy saludables, pero hay que saber que aportan muchas calorías. Consumirlos de manera limitada.

►TE PUEDE INTERESAR: Remedios caseros para hidratar la piel seca de forma natural

frutos secos.png Trucos. Es recomendable consumir frutos secos de manera moderada.

►TE PUEDE INTERESAR: El truco para lograr las mejores uñas con flores en casa

Golosinas, helados y cosas dulces: es mejor limitar estos productos ya que aportan calorías innecesarias y perjudican al cuerpo si se consumen en exceso.

Ejercicio físico, indispensable

La actividad física es una parte fundamental en la vida de las personas, sin la cual ninguna dieta tiene sentido.

La cantidad recomendada es entre 3 y 4 veces por semana. Si realizas ejercicio con esta regularidad, tu cuerpo te lo va a agradecer a todo momento.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos caseros para reparar las puntas abiertas del pelo

ejercicio física.png La actividad física ayuda a tener un cuerpo saludable en cualquier estación del año.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos caseros: 4 plantas de interiores que purifican el ambiente de casa

En cuanto al tipo de ejercicio, lo más recomendable para sostenerlo en el tiempo es elegir actividades que no sean de alta intensidad (a menos que ya las practiques) como spinning. Es cierto que estas actividades queman calorías muy rápido, sin embargo, para el caso es mejor elegir movimientos que se puedan realizar durante más de 50 minutos como caminata, trote, natación o bicicleta.

La idea de incorporar esta rutina a tu vida es que se mantenga en el tiempo y te ayude a tener un cuerpo saludable en cualquier estación del año.

Agua a toda hora

El cuerpo está compuesto por un 70% de agua. Mantenerse hidratado, sobre todo en las épocas más calurosas, es esencial para darle al organismo lo que necesita.

Hidratarse con 3 litros de agua al día hará que tu piel, tu pelo y tu organismo entero luzca radiante.

Evitar el exceso de alcohol

Evitar el alcohol en exceso es uno de los mejores trucos. Para ello podes acudir a otros líquidos que confundan al organismo como limonadas o soda con frutas.

Una copa de vino o un vaso de cerveza no te impedirán tener el cuerpo que deseas. El problema surge a partir del exceso de alcohol: estos líquidos no contienen nutrientes (a excepción del vino) y aportan calorías vacías que se transforman en grasas, si no se queman.

Además, el alcohol interfiere en el funcionamiento del hígado, por lo que se hace aún más difícil la metabolización de las grasas.

►TE PUEDE INTERESAR: Trucos para eliminar manchas de lavandina de la ropa