Toma aire al conocer los cortes de carne más BARATOS para ASADO y que son "una mantequita"

Los especialistas en carnes y parrilla como los carniceros, casi siempre optan por este tipo de cortes que no son los más populares para la parrilla, que no quiere decir que el asado no de garantías y sea un éxito total.

asado-carne1.jpg

Asado: los cortes de carne más BARATOS que son “una mantequita”

Se pueden enumerar muchísimos cortes para un asado, pero hay algunos que merecen, por su sabor, jugosidad y terneza, un lugar en la parrilla:

Tapa de paleta : es un corte de carne que reúne calidad, sabor y mejor precio. No tiene que cocinarse mucho en la parrilla , para que no se ponga dura. Los carniceros sostienen que es “una mantequita”.

: es un corte de que reúne calidad, sabor y mejor precio. No tiene que cocinarse mucho en la , para que no se ponga dura. Los carniceros sostienen que es “una mantequita”. Centro de entraña : se trata de un corte de carne que, además de disfrutarse en el asado , se puede hacer de muchas maneras. Tiene un aspecto parecido a la entraña tradicional, aunque con unas pieles que hay que retirar y así evitar que se endurezca durante la cocción.

: se trata de un corte de que, además de disfrutarse en el , se puede hacer de muchas maneras. Tiene un aspecto parecido a la entraña tradicional, aunque con unas pieles que hay que retirar y así evitar que se endurezca durante la cocción. Pechito de manta de cerdo : es un corte de carne barato y rendidor, ideal para saciar a los comensales que asisten en gran número a un asado . Sale tierna y jugosa, para chuparse los dedos.

: es un corte de barato y rendidor, ideal para saciar a los comensales que asisten en gran número a un . Sale tierna y jugosa, para chuparse los dedos. Falda de ternera: muchos la hacen al horno, aunque se está haciendo mucho en la parrilla, con resultados extraordinarios. Tiene un precio muy amigable y merece un lugar entre los hierros calientes de la parrilla.

