Toma aire al conocer el secreto mejor guardado para los amantes del chorizo y la carne del asado

asado-chorizo-carne2.jpg

Asado: el secreto mejor guardado para los amantes del chorizo y la carne del asado

Calcular qué cantidad de chorizos comprar cuando se está por hacer un asado, no es tan fácil como se supone.

Tampoco es una tarea sencilla calcular qué cantidad de morcillas acompañarán a los chorizos y a la carne.

Los que más saben de asado, incluso los carniceros, recomiendan comprar un chorizo por cabeza, mientras que se tiene que calcular media morcilla por persona.

De todas maneras, todos los que prueban el chorizo, embutido por excelencia del asado, quieren repetirse. Es por eso que se recomienda siempre comprar dos o tres piezas más.

asado-chorizo-carne3.jpg

El chorizo y su cocción en el asado

Más de uno se preguntó si el chorizo se pincha o no cuando está en la parrilla.

Si bien dependerá de los gustos de cada asador, siempre es bueno estar atento a las palabras de los expertos en el asado: “El chorizo no se pincha. Al sacarle el hilo quedan dos orificios, uno en cada punta, y eso ya es suficiente para que el jugo salga un poco y no todo, para que no se seque demasiado. Están los que normalmente lo piden mariposa para sándwich y quienes lo quieren muy cocido. Mi recomendación es hacerlo entero”, expresó Carlos López, fundador y director de la Escuela Argentina de Parrilleros.

