Símbolos y objetos fúnebres que puedes encontrar en un cementerio: qué significan

Simboliza, como un círculo, el ciclo de la vida y la muerte. Las flores siempre estuvieron en los rituales funerarios para perfumar y proteger. Después se empezaron a disponer en forma de círculo formando una corona.

Corona fúnebre La corona simboliza, como un círculo, el ciclo de la vida y la muerte.

CLEPSIDRA ALADA

Representa la fugacidad de la vida y la ineludible llegada de la muerte (Tempus Fugit). El tiempo de vida es limitado y valioso, recordando que cada instante nos acerca al final.

OBELISCO

El obelisco fue por mucho tiempo asociado a la masonería. Pero no es exclusivo de la masonería. Representa la conexión entre la tierra y el cielo. Lo terrenal y lo divino.

COMPÁS Y ESCUADRA

Es un símbolo exclusivo de la masonería. El compás representa el espíritu, y la escuadra la materia. De acuerdo a cómo estén prosicionadas marca el grado en la masonería.

Aquí en Mendoza está el caso de la tumba de Victorino Corvalán, quien fue miembro de la Logia Lautaro. En su tumba aparecen varios símbolos masónicos: obelisco, reloj de arena, que representa la finitud del tiempo en el mundo terrenal, y eslabones de cadena, asociados a la fraternidad y la continuidad.

Cementerio Tumba masonería 7 Victorino Corvalán Tumba de Victorino Corvalán, quien fue miembro de la Logia Lautaro. En su tumba aparecen varios símbolos masónicos: obelisco, reloj de arena, que representa la finitud del tiempo en el mundo terrenal, y eslabones de cadena, asociados a la fraternidad y la continuidad. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

COLUMNA TRUNCA

Simboliza una vida cortada prematuramente, representando la fragilidad de la existencia, la pérdida y la muerte que llegó antes de tiempo.