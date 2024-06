Respira profundo para saber la verdad sobre dormir con el cabello húmedo

Aunque parece inofensivo, irse a dormir con el cabello mojado puede tener efectos no deseados en la salud capilar y general. Según Ife J. Rodney, dermatóloga y directora fundadora de Eternal Dermatology and Aesthetics, estos pueden variar dependiendo de tu tipo de pelo o si sufres alguna condición en la base folicular. Por ejemplo, si tienes una melena abundante, una noche ocasional con mechones húmedos puede no ser tan grave. Sin embargo, para personas con sensibilidad en esta zona, podría ser una práctica riesgosa.

