Realizan batería de estudios en el Notti para saber si un bebé mendocino tiene la nueva hepatitis

En el hospital Schestakow se lo testeó para todos los tipos de la enfermedad que van desde la "A" a la "D" y cada una de esas pruebas dio negativa. Además, ya se descartó que el origen de la enfermedad sea autoinmune (lo cual puede ser algo positivo, ya que en algunos casos esta posibilidad puede ser fulminante) y también que esté originada por causas medicamentosas. Por ejemplo, ha habido pacientes que desarrollaron hepatitis por intoxicaciones con paracetamol.

Ahora los estudios siguen en el sanatorio de Guaymallén. Principalmente, buscarán determinar si es un adenovirus el que está causando la inflamación, o si se trata del virus VHE (que causa la hepatitis "E"). Esta última, según estudios internacionales, sólo es detectable por sintomatología en el 15% de los casos.

testeo hepatitis.jpg De la gama más conocida de hepatitis provocada por virus, sólo falta determinar si el paciente tiene la variante "E" o si se trata de un adenovirus, una de las hipótesis más fuertes que se manejan en el mundo.

Cumple con los criterios de la nueva hepatitis aguda

El menor tiene al menos cuatro indicadores que preocupan a los médicos. Se trata de signos demarcatorios que sirven para "encuadrar" los síntomas dentro de la misteriosa enfermedad. En este caso, enumeraron que se cumplen los siguientes: es menor de 16 años, no tiene causas determinadas para su patología y tiene elevados los índices de transaminasas y de protrombina.

Las transaminasas son enzimas hepáticas (aunque algunos tipos también están en el corazón). Al elevarse su número, generan inflamaciones del hígado que pueden derivar en lesiones. El chico tiene los números por encima de los registros normales.

La protrombina es una proteína que el cuerpo usa para la coagulación. Su nivel se mide a partir de los segundos que le toma al organismo poder conformar coágulos y, cuando quedan por encima del tiempo regular, se sacan porcentajes. Por ejemplo, si el lapso estimado es 20 segundos y el paciente tarda 30, el porcentaje es 50% por encima de la línea óptima. En ese caso hay un mal funcionamiento y ese dato es otro de los que se toman para confirmar si se trata o no de esta hepatitis aguda.

Resta conocer resultados para las pruebas de adenovirus. Podrían demorar menos de 72 horas, ya que llegaron el martes al Notti, según fuentes del hospital, y estarán listas para el viernes por la tarde.

hospital teodoro j. schestakow (2).jpg El niño sigue internado en el Hospital Schestakow, donde le realizaron los primeros estudios.

Una enfermedad misteriosa y su posible avance en la provincia

Se cree que los casos a nivel global comenzaron en febrero, pero la preocupación para la comunidad médica fue creciendo recién a mediados del mes pasado, cuando se elevó el número de hepatitis con causas desconocidas y los diagnósticos inciertos se replicaron en distintas latitudes. De hecho, ya son más de 20 los países en los que apareció la patología.

En su mayoría se trata de niños sanos y casi siempre tienen menos de ocho o diez años. De hecho, la hepatitis leve es bastante usual en chicos- aseguran los especialistas-, pero en estos casos se observan formas graves, que hasta han derivado en trasplantes de hígado, como el primer caso argentino, en Rosario. Como dato preocupante, en tan sólo 90 días, Gran Bretaña superó la cantidad de ablaciones hepáticas que suele hacer en un año completo.

Argentina conformó una mesa de trabajo con especialistas del instituto Malbrán y otras dependencias estatales. Es uno de los diez países del continente con casos confirmados, aunque en la región sólo figura junto a Brasil, ya que el resto son naciones de Centro y Norteamérica.

vacunacion en mendoza hospital notti.jpg En el Hospital Notti continuarán los chequeos, que podrían estar listos durante el fin de semana.

Según explicaron en el Ministerio de Salud de Mendoza, "no hay mucho para hacer desde la provincia más que estar atentos y brindar atención a cada situación particular". Al no haber descriptores precisos sobre qué hacer cuando aparece la nueva patología, no hay decisiones específicas, más que las que ya se conocen para las formas comunes de la enfermedad.

Como en los cientos de casos que ya registra el mundo, el del bebé sanrafaelino sigue siendo un enigma para los médicos. Recién el fin de semana estarán los resultados, aunque diversas fuentes señalaron que tiene posibilidades de confirmarse la hepatitis aguda. "Por ahora estaría pegando en el palo", dijeron textualmente a Diario UNO.

