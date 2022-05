Una mendocina engañó a sus alumnos en una prueba y relató su "maldad" en las redes

Tras la decisión de tomar este tipo de evaluaciones, el año pasado la docente publicó en sus redes sociales "mañana hay evaluación y les hice una prueba diferente a cada uno, abran las puertas del infierno porque para allá voy".

profesora de Lengua 2.jpg Relato de la docente (Twitter @jopyrodriguez).

Este año la profesora decidió utilizar el mismo mecanismo de evaluación, pero con una "trampa". Y otra vez lo contó en sus redes: "Hoy tomé examen, les dije que había un tema para cada uno. En sus respectivas hojas iba del ‘tema 1′ hasta el ‘tema 36′. Todo el módulo quejándose de mi maldad".

En la misma publicación remarcó que “era el mismo examen, solo le cambié el número del tema y funcionó. Triunfa la vieja chota de Lengua”.

Además compartió un meme característico perteneciente a la serie de Los Simpson que decía “La vieja de Lengua nos bailó sabroso”.

profesora de Lengua.jpg El tuit que publicó la docente (Twitter @jopyrodriguez).

Por otro lado, la profesor aclaró en Twitter que “este curso me tiene de profe desde el año pasado, siempre les hacía un examen diferente para cada uno porque era cursado virtual. Obviamente que me creyeron cuando les dije que hacían 36 temas, están acostumbrados”.

Josefina Rodríguez habló con los medios de comunicación

Josefina Rodríguez no pensaba que su publicación en Twitter se iba se viralizaría llegado al punto de superar los cuatro mil retuits y los 138 mil likes.

En diálogo con TN, la profesora sobre la repercusión del tuit y el motivo por lo que decidió publicarlo: "Me sorprendió la repercusión del tuit ya que creí que no lo iba a ver mucha gente. Lo escribí porque me causó risa la situación, creo que a los demás también, y de ahí la viralización".

Y agregó: "Lo gracioso es que muchos empezaron a contar sus experiencias en exámenes y nos dejaron a las profes de Lengua como brujas. Quizá un poco lo somos".

Dijo también que es es la primera vez que hace este tipo de trampas a sus alumnos. “Cuando el último entregó les leí la evaluación en voz alta y les dije que todos los temas eran iguales, todos se rieron y dijeron frases como ‘nos bailó sabroso’, ‘sos una genia’, ‘no lo vimos venir’ y ‘caímos ante la mejor’. La verdad es que fue una situación divertida”, comentó Josefina.

Para finalizar la docente concluyó diciendo que “¿si tengo pensado otro ‘baile sabroso’? Obvio, las profes de Lengua siempre tenemos cosas pensadas”.