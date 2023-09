Reabrió la carnicería saqueada en Las Heras pero ahora tiene tantas rejas como una cárcel

"Este fue el famoso negocio en el que se llevaron todo. Nos robaron la mercadería -había 7 bateas de carne que estaban llenas- y rompieron todo lo que pudieron. Para tener una idea, hay que considerar que cada balanza vale un millón de pesos, y se robaron tres", relató Mignani.

"Y es como una cárcel -admitió el entrevistado-. Pero lamentablemente no nos quedó otra que hacerlo así. En principio no sabíamos si íbamos a abrir de vuelta o no. Pero la semana pasada, una vez que bajó un poco la tensión, decidimos volver".

Y añadió: "Yo no culpo a la Policía por lo que ocurrió. Los efectivos actuaron de forma correcta. Sí creo que hubo especulación por parte de algunas personas que participaron de los saqueos".

El dueño del comercio se sinceró: "En un momento, consideramos no volver a abrir".

El fantasma de los saqueos

A mediados de agosto, pocos días después de las elecciones PASO nacionales, comenzaron a circular por Mendoza -a través de diversos grupos de WhatsApp- diversos mensajes convocando a participar de saqueos en diferentes puntos de la provincia y especialmente en el Gran Mendoza.

Hacia el martes 19, el clima estaba enrarecido. La jornada se alteró cerca de las 17.30 en las inmediaciones del barrio Santa Teresita de Las Heras: un grupo de personas se convocó en una esquina, realizó un corte de calle y comenzó a organizarse con la intención de saquear comercios aledaños, entre ellos el depósito de un supermercado. Además, los manifestantes arremetieron contra un móvil policial que estaba en tarea de custodia.

La intervención de las fuerzas de seguridad impidió que los manifestantes avanzaran y de inmediato comenzaron los incidentes. Los revoltosos atacaron con piedras y palos a la Policía, que reprimió con balas de goma. Entre tanto, un grupo de personas ingresó a algunos locales, entre ellos la carnicería que ahora reabrió completamente enrejada.

intento de saqueos-las heras-07.jpg Una de las imágenes que dejaron los incidentes en Las Heras.

Las condenas por los saqueos en Mendoza

Por esos incidentes ya hubo condenas. Este martes, como informó Diario UNO, más de una decena de detenidos por los hechos fueron sentenciados tras admitir haber sido los autores.

El juez Gabriel Bragagnolo dictó condenas contra once sospechosos que estaban vinculados a dos expedientes: uno por el robo en manada ocurrido en la carnicería de Las Heras y otro por un intento de ataque a un supermercado en Godoy Cruz.

Si bien el fiscal Fernando Giunta había solicitado la prisión preventiva de los acusados, finalmente arregló con las defensas cerrar las investigaciones mediante juicios abreviados.

traslado-al-penal-de-los-detenidos-por-intento-de-saqueo-en-tunuyán-3.jpg Hubo aprehendidos que fueron trasladados a la penitenciaría porque tenían antecedentes penales.

Por un lado, recibieron tres años de prisión en suspenso Pamela Fabiana Arce (30), Gladys Azucena López (32), Gabriela Verónica Olguín (23), Jéssica Elisa Quiroz (32) y Milagros Selena Gómez (21). El delito fue robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Estas mujeres fueron quienes el 19 de agosto pasado en la tarde noche ingresaron a la carnicería del barrio Santa Teresita -de hecho viven en la zona- y arrasaron con todo lo que había en su interior.

El otro expediente que se cerró es el que investigó un intento de saqueo en un supermercado Vea ubicado en el oeste de Godoy Cruz. El 20 de agosto, en horas de la siesta, más de 40 personas rompieron las puertas de vidrio en busca de ingresar y robar la sucursal ubicada en calles Chuquisaca y América, aunque no lograron cometer el hecho. La causa quedó calificada como tentativa de robo agravado en poblado y en banda.

En este caso fueron sentenciados Juan Alberto Giménez (37), Matías Pablo Acosta (21), Ángel Osvaldo Yaniri (21), Luis Alan Lllo (21), Rodrigo Ariel Farías (19) y Leandro Juan Cruz (19). Todos recibieron una pena de 2 años de prisión en suspenso, excepto el último de ellos que deberá cumplir la condena en efectivo, ya que tenía un antecedente penal y fue declarado reincidente.

