Qué quiere decir que una heladera sea cíclica o no frost

heladeras, cual es mejor.webp

Qué significa que una heladera sea no frost o cíclica

Una heladera no frost o una heladera cíclica son excelentes opciones para un hogar, pero generalmente, estas últimas suelen tener un precio más bajo que las primeras.

En el caso de las cíclicas, estas heladeras gastan menos energía y regula su temperatura a través de ciclos de encendido y apagado del motor. Su punto negativo para muchas personas es que acumula escarcha con el tiempo en su freezer, por lo que se la debe descongelar.

En el caso de las no frost, estas presentan un sistema de ventilación que hace que todo el tiempo circule aire frío. De esta manera también se evita que se forme escarcha, por lo que no se la debe descongelar. Son más eficientes energéticamente que las heladeras cíclicas y ofrecen una mejor conservación de los alimentos.

heladera.jpg

Cuál heladera es mejor: No Frost o Cíclica

Ambas heladeras son una buena opción, tanto No Frost como Cíclica. No obstante, la primera de ellas tiene ciertas ventajas sobre la segunda a raíz de que no se la debe descongelar y conserva mejor los alimentos. Sin embargo, también resulta ser más cara, lo que muchas veces es preponderante al momento de tomar una decisión.