Pronóstico climático trimestral del SMN: qué espera Mendoza para enero, febrero y marzo 2026

Mientras tanto, el norte del país, oeste de Santa Fe, Córdoba y el norte-centro de Patagonia presentan pronósticos de temperatura normal o superior a la normal.

temperatura Se esperan temperaturas elevadas para la provincia.

Este panorama térmico elevado tiene importantes implicaciones para la agricultura mendocina, especialmente para los viñedos en plena etapa de maduración de la uva.

Los productores deberán intensificar los sistemas de riego y monitorear constantemente el estado de los cultivos para evitar el estrés hídrico de las plantas. El SMN advierte que, aunque el pronóstico se refiere a condiciones medias del trimestre, no se descartan oscilaciones de menor escala, por lo que recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos diarios y semanales.

Precipitaciones normales para equilibrar el calor

En cuanto a las lluvias, el pronóstico trimestral del SMN es más alentador para Mendoza. La provincia se ubica dentro de la categoría "N" (Normal) en el mapa de precipitación, lo que indica que los acumulados esperados estarán dentro del rango histórico para estos tres meses del año.

Esta previsión de precipitación normal abarca toda la franja central del país, incluyendo las provincias del norte, la región del Litoral, y el norte y centro de Patagonia. Solamente el NOA y el sur de Patagonia presentan probabilidades de lluvias normales o superiores a las normales, con la categoría "N-SN".

precipitaciones Muchas provincias se verán afectadas por las lluvias.

El organismo meteorológico aclara que esta previsión debe considerarse sobre el valor medio del trimestre, y que seguirán predominando los forzantes de menor escala.

Esto significa que habrá variaciones tanto espaciales como temporales a lo largo de los tres meses, por lo que no se descarta que puedan ocurrir eventos de lluvia intensos localmente, incluso en regiones donde el pronóstico general indica precipitaciones normales.

Para los mendocinos, estas lluvias dentro de los parámetros normales serán fundamentales para compensar las altas temperaturas pronosticadas. El agua caída será vital para recargar los embalses cordilleranos, mantener los caudales de los ríos y abastecer los sistemas de riego que sostienen la economía agrícola provincial.