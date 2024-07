Lo de llorar mientras se corta una cebolla es una experiencia compartida por casi todo el mundo. Se comparten numerosos trucos —más o menos efectivos— para que no cause tanto lagrimeo, pero en lo que quizá no se repara tanto es en por qué la cebolla nos causa ese efecto.

cebolla1.jpg Por qué te hace llorar la cebolla.

La respuesta está en la química. La cebolla tiene compuestos derivados del sulfóxido de cisteína, sustancia responsable de las lágrimas. Estos compuestos están contenidos dentro del tejido celular de la cebolla y al cortarla se liberan.