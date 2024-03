El mate en Argentina es casi de consumo "obligatorio" y no puede faltar en ningún hogar la calabaza, la bombilla y el termo. Muchos dicen que no pueden empezar el día si no se toman antes "unos buenos mates".

mate1.jpg Alimento saludable. Beneficios de tomar mate.

Incluir mate en la dieta diaria tiene incontables ventajas para el cuerpo, mientras que estas bebidas comerciales, a pesar de no ser tóxicas, no tienen ningún valor agregado.