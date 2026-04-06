Por qué nunca deberías poner el pollo congelado bajo el chorro de agua de la canilla

¿Por qué es peligroso descongelar el pollo debajo de la canilla?

Congelar el pollo y los alimentos para alargar su vida útil y tener siempre a mano alguna comida es una idea de cocina muy útil y segura que nos permite mantener el stock de alimentos y cocinar más rápido. Pero ojo, congelar no es cualquier cosa ni se hace así nomás.

Cuando ponemos alimentos en el freezer, no estamos matando bacterias, virus, hongos ni microorganismos. Colocar alimentos en el congelador permite retrasar la descomposición porque el frío congela a dichos organismos y los mantiene inactivos, alejados de cualquier tipo de reproducción.

no lavar pollo en agua

¿Qué significa esto? Cuando descongelamos los alimentos, la actividad microbiana se reactiva; por eso hay que comerlos apenas salen del freezer o, en su defecto, cocinarlos y volverlos a congelar. Con el pollo pasa algo un poco más peligroso.

Descongelar el pollo debajo del agua de la canilla es una práctica común y peligrosa. Más peligrosa si se realiza colocando el pollo directamente bajo el agua, sin una bolsa o recipiente hermético.

El peligro no es el pollo en sí. Es la contaminación que se produce cuando el agua de la canilla golpea el pollo crudo y salpica microgotas invisibles.

Estas pueden entrar en contacto con las tablas de picar, la mesada, los utensilios limpios, alimentos vegetales y tu propia cara o ropa. La cocina se puede convertir en un caldo de cultivo para bacterias como la Salmonella o la Campylobacter.

¿Qué es la contaminación cruzada de los alimentos?

La contaminación cruzada es la transferencia involuntaria de microorganismos peligrosos, como bacterias y virus, que se traspasan de un alimento, utensilio o superficie contaminada a otro alimento libre de contaminación.

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Es común cuando manipulamos alimentos crudos junto con alimentos cocidos, cuando usamos la misma tabla para picar todos los alimentos o cuando ponemos carne cruda en la heladera, descubierta y con riesgo de que caiga jugo sobre las verduras o alimentos cocidos.

Métodos seguros para descongelar el pollo crudo

Para descongelar el pollo crudo, lo más seguro es bajarlo del freezer a la heladera por lo menos 24 horas antes, siempre cubierto y cerrado para que no contamine a otros alimentos.

Si te olvidaste de bajar el pollo, puedes colocarlo en un recipiente bien cerrado y ponerlo a baño María en agua tibia para que se descongele. El microondas es el plan Z para descongelar, pero te puede sacar de apuros.