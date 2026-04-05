Por qué flotan los huevos en agua y cuándo no es seguro comerlos

3 beneficios comprobados del huevo para la salud

El huevo, además de rico y versátil, es un alimento rico en nutrientes y elementos esenciales. Dentro de sus muchos beneficios para la salud, destacan los siguientes:

huevo Es importante consumir siempre huevos esterilizados y bien cocidos para evitar infecciones alimentarias.

Los huevos están repletos de vitaminas y minerales esenciales. Una ración de dos huevos contiene altos porcentajes de vitamina D, ácido fólico, vitamina B2 y selenio. El huevo contiene proteínas de excelente calidad, necesarias para la reparación muscular, la fuerza y los tejidos. El huevo, a diferencia de lo que se creía hace años, mejora los niveles de colesterol beneficioso en sangre.

¿Por qué el huevo flota en agua y qué nos indica?

Seguramente alguna vez has realizado esta prueba del huevo en agua para ver qué tan viejo es y comprobar si está en buen estado. Detrás de este procedimiento existe una explicación científica y química.

Cuando compramos huevos frescos y los colocamos en agua, seguramente se queden en el fondo. Esto ocurre porque no existe mucho aire en el interior ni gases. La yema y la clara presentan mayor densidad y hacen el huevo más "pesado".

huevo podrido Un huevo que flota no es necesariamente un huevo en mal estado.

A medida que pasan los días, el huevo comienza a liberar los gases contenidos sobre la clara y la yema, y los descompone. La pérdida de humedad interna crea una cámara de aire más grande; el huevo se vuelve menos denso y, por lo tanto, flota.

Pero ojo, esto no significa que el huevo esté en pésimo estado, solo indica que está viejo. Se puede consumir igual con un buen tiempo de hervor y asegurando que quede bien cocido.

Los casos en los que no hay que consumir los huevos son cuando largan olor fuerte, la yema está de color verde o la clara turbia, o cuando aparecen manchas de sangre muy grandes en la clara, lo cual puede indicar la presencia de salmonela.