Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio de la ciudad (CECITyS) definieron cómo abrirá el comercio durante el partido de la Albiceleste. Adrián Alín, presidente de CECITyS, informó que "muchos de los comercios harán horario corrido" y agregó que varios ya cuentan con un televisor en la tienda.

covid en mendoza pronostico del tiempo centro (15).jpeg Por otro lado, los locales de comida de la Capital atenderán con normalidad. Foto: Martín Pravata

Quien encabeza el organismo que nuclea a los comercios de la Ciudad afirmó que la decisión de la apertura y cierre quedará bajo la determinación de cada empresario. También consideró que las ventas no se verán afectadas debido a que se trata de un horario en el que no hay circulación de gente, por lo que confirmó que no hay ningún esquema o cronograma especial preparado para este sábado.

Por último, adelantó que para el próximo miércoles, tercer partido de la fase de grupo, donde la Selección argentina jugará contra Polonia y buscará el pase a octavos de final, "no hay nada preparado" en cuanto a modificaciones de horarios de atención al público.

Mundial Qatar 2022: qué necesita la Selección argentina para avanzar a los octavos de final

Con el objetivo de clasificarse a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, a la Selección argentina le quedan dos partidos claves: México y Polonia.

La sorpresiva derrota ante Arabia Saudita se sumó la igualdad sin goles entre México y Polonia, resultado que hace que Argentina siga manteniendo intactas sus aspiraciones de meterse en la siguiente instancia, inclusive como primera del Grupo C.

seleccion-argentina5.jpg

Para no depender de nadie, si la "Scaloneta" gana los dos partidos se clasifica a octavos, en ese caso dependerá de los resultados de Arabia para saber si sale primera o segunda.

En caso de empatar con los mexicanos, dependerá exclusivamente de los otros resultados y seguirá existiendo una mínima chance de clasificar en la última jornada. Algo similar a los sucedido en Rusia 2018, donde la Albiceleste empató, perdió y ganó en la primera fase.

Y, en el peor de los escenarios, si pierde se quedará sin posibilidad de seguir con vida en la Copa del Mundo.