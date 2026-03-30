Durante las labores de construcción de una nueva autopista en la región de Bohemia, República Checa, profesionales de la arqueología tropezaron con un descubrimiento que ha redefinido la comprensión de la Edad del Hierro en Europa Central. Se trata de un tesoro oculto de 2000 años, con oro y plata.
Descubren tesoro arqueológico sin precedentes: una ciudad de 2000 años de antigüedad llena de oro y plata
El descubrimiento de esta ciudad antigua se realizó en República Checa, cuando especialistas estaban excavando para realizar una autopista
Impactante descubrimiento arqueológico: encuentran vieja ciudad con más de 2000 años de historia
Cerca de la ciudad de Hradec Králové, se localizó un asentamiento celta de unas 25 hectáreas que data de hace aproximadamente 2000 años. El sitio, oculto durante milenios, resultó ser un yacimiento excepcional repleto de tesoros que evidencian la prosperidad de sus antiguos habitantes.
La investigación, impulsada por el Museo de Bohemia Oriental y la Universidad de Hradec Králové, ha revelado que esta ciudad funcionó como un sofisticado núcleo de producción y comercio. Lejos de ser una aldea aislada, el asentamiento operó como un nodo logístico vital entre los siglos III y I a. C., mucho antes de que el Imperio Romano extendiera su dominio sobre estas tierras. La magnitud del hallazgo lo posiciona como un hito para la arqueología contemporánea.
Uno de los rasgos más llamativos señalados por Tomáš Mangel, director de la excavación, es la ausencia de murallas. La falta de fortificaciones indica que se trataba de una población abierta, orientada íntegramente al intercambio y no a la protección militar.
Esta característica sugiere un periodo de relativa estabilidad, donde el flujo de bienes y personas era la prioridad, permitiendo que el comercio prosperara sin el temor a incursiones constantes.
La riqueza material recuperada es abrumadora: cientos de monedas acuñadas en oro y plata, además de un millar de piezas de joyería. Entre los objetos destacan brazaletes, broches de bronce y cuentas de vidrio.
Especial relevancia tiene el hallazgo de ámbar, un material que confirma la integración del sitio en rutas de larga distancia que conectaban el Mar Báltico con el corazón de Europa, consolidando al asentamiento como un punto clave en la famosa Ruta del Ámbar.
Por otro lado, el nivel tecnológico de la cultura se manifiesta en la calidad de la cerámica y las herramientas metalúrgicas encontradas. Los arqueólogos descubrieron moldes para la fabricación de monedas y piezas artísticas de lujo, como una cerámica decorada con la figura de un caballo.
Estos artefactos sugieren que el asentamiento no solo distribuía productos, sino que poseía talleres especializados capaces de generar bienes de alta gama para el comercio de aquel entonces.
El descubrimiento también demuestra que los celtas fueron intermediarios fundamentales en la redistribución de materias primas y conocimiento técnico mucho antes de la influencia romana.
Próximamente el Museo de Bohemia Oriental inaugurará una exhibición donde se podrán apreciar estas joyas y monedas, ofreciendo al público una visión única sobre la sofisticación y el esplendor de la Europa Central celta.