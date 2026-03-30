Descubren tesoro arqueológico sin precedentes: una ciudad de 2000 años de antigüedad llena de oro y plata

Uno de los rasgos más llamativos señalados por Tomáš Mangel, director de la excavación, es la ausencia de murallas. La falta de fortificaciones indica que se trataba de una población abierta, orientada íntegramente al intercambio y no a la protección militar.

Esta característica sugiere un periodo de relativa estabilidad, donde el flujo de bienes y personas era la prioridad, permitiendo que el comercio prosperara sin el temor a incursiones constantes.

arqueología descubrimiento El descubrimiento dejó sin palabras a la comunidad arqueológica. Foto: Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové

La riqueza material recuperada es abrumadora: cientos de monedas acuñadas en oro y plata, además de un millar de piezas de joyería. Entre los objetos destacan brazaletes, broches de bronce y cuentas de vidrio.

Especial relevancia tiene el hallazgo de ámbar, un material que confirma la integración del sitio en rutas de larga distancia que conectaban el Mar Báltico con el corazón de Europa, consolidando al asentamiento como un punto clave en la famosa Ruta del Ámbar.

oro republica checa Una de las piezas de oro halladas en la ciudad milenaria. Foto: Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové

Por otro lado, el nivel tecnológico de la cultura se manifiesta en la calidad de la cerámica y las herramientas metalúrgicas encontradas. Los arqueólogos descubrieron moldes para la fabricación de monedas y piezas artísticas de lujo, como una cerámica decorada con la figura de un caballo.

Estos artefactos sugieren que el asentamiento no solo distribuía productos, sino que poseía talleres especializados capaces de generar bienes de alta gama para el comercio de aquel entonces.

El descubrimiento también demuestra que los celtas fueron intermediarios fundamentales en la redistribución de materias primas y conocimiento técnico mucho antes de la influencia romana.

Próximamente el Museo de Bohemia Oriental inaugurará una exhibición donde se podrán apreciar estas joyas y monedas, ofreciendo al público una visión única sobre la sofisticación y el esplendor de la Europa Central celta.