Mendoza salvaje: las actividades para hacer en las áreas naturales protegidas este verano

Siete de estas áreas requieren turno previo, y en algunos casos, guía habilitado. Los turnos y tarifas se gestionan on line desde este link del Ministerio de Energía y Ambiente.

Parque Provincial Aconcagua

El Parque Provincial Aconcagua fue declarado área natural protegida en 1983. Alberga al cerro Aconcagua, la montaña más alta del Hemisferio Occidental, y protege glaciares de alto valor estratégico como reservas hídricas, además de sitios arqueológicos vinculados al Qhapac Ñan–Camino del Inca.

Entre las actividades habilitadas se encuentran el Circuito Interpretativo Laguna de los Horcones–Quebrada de Horcones, disponible todo el año y sujeto a condiciones climáticas; el trekking por el día Horcones–Confluencia–Horcones, habilitado desde el 15 de noviembre, con horarios de ingreso restringidos y sin posibilidad de pernocte; y el trekking desde Las Cuevas hasta el Campamento La Cascada, en la Quebrada Matienzo, de dificultad media a alta, recomendado realizar con guía debido a la ausencia de personal permanente de guardaparques.

En todos los casos, el ingreso requiere reserva de turno previa.

cumbre por la paz aconcagua 6 Integrantes de la "Cumbre por la paz", veteranos de guerra argentinos y británicos que subieron al Aconcagua en este 2026. Foto: Acuvema

Reserva Natural Caverna de las Brujas

Ubicada en Bardas Blancas, en el departamento Malargüe, esta reserva protege un sistema cavernario de origen marino, con estalactitas, estalagmitas y galerías de alto valor científico y turístico.

El ingreso se realiza en grupos reducidos y con guía turístico habilitado obligatorio, que debe ser contratado por el visitante. Se ofrecen dos modalidades de visita: el recorrido completo de la cavidad, hasta la Sala de la Estalagmita Gigante, no permitido para menores de 7 años, y el recorrido parcial hasta la Sala de la Virgen, orientado a grupos familiares.

Entre las experiencias dentro de la caverna está la de quedarse en la oscuridad total, en ausencia de toda luz, para escuchar los sonidos del silencio.

Las visitas se habilitan durante todo el año, de acuerdo con el estado del camino y las condiciones climáticas.

reservas naturales mendoza 10 Para quienes osan internarse en las entrañas de la Tierra, la Caverna de las Brujas puede ser ideal. Foto: Gobierno de Mendoza.

Reserva Natural Laguna del Diamante

Situada en el departamento San Carlos, a 3.250 metros sobre el nivel del mar y al pie del volcán Maipo, la Laguna del Diamante resguarda un entorno de alta montaña de gran valor paisajístico y ecológico, con presencia de vegas altoandinas y fauna silvestre como el guanaco.

Suma, además, un gran valor histórico, con vestigios del Imperio Inca y con historias como la de Henri Guillaumet, un aviador francés que cayó en la zona en 1930 y logró sobrevivir, mientras desde el aire lo buscaba Antoine de Saint-Exupéry, su amigo y autor de "El Principito".

Las modalidades de ingreso incluyen visitas por el día para actividades como senderismo, pesca deportiva, ciclismo y picnic; ingreso con acampe, con permanencia diaria y cupos limitados; e ingreso andinista, que autoriza trekking o ascenso al volcán Maipo con permanencia de hasta siete días.

Las licencias de pesca deben adquirirse previamente, ya que no se comercializan dentro de la reserva.

Laguna del Diamante - temporada 2025 - pesca Paradisíaco. La pesca es una de las actividades que los turistas pueden realizar en la Laguna del Diamante. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Reserva Natural La Payunia

Ubicada en el departamento Malargüe, La Payunia constituye uno de los campos volcánicos más extensos y jóvenes del planeta, con más de 800 conos volcánicos y una de las poblaciones migratorias de guanacos más importantes del centro-oeste argentino. Su valor paisajístico y ecológico la posiciona como un área de relevancia internacional.

El Circuito Turístico Los Volcanes requiere guía habilitado obligatorio, que debe contratarse antes de la visita. Asimismo, se encuentra habilitado el acampe en la Seccional La Amarga, con ingreso y egreso en horarios establecidos.

Guanacos Payunia migración 1 La Payunia, territorio indómito. Foto: Gobierno de Mendoza.

Humedal Llancanelo

Reconocido oficialmente en 1980 y ubicado en el departamento Malargüe, el Humedal Llancanelo es uno de los humedales más relevantes de la Diagonal Árida Sudamericana y un sitio clave para la nidificación del flamenco austral. Alberga una destacada diversidad de aves acuáticas y migratorias.

Las visitas pueden realizarse mediante un recorrido parcial autoguiado, que incluye Pozos de Carapacho y el Volcán Trapal, o a través de un circuito completo con guía habilitado obligatorio, que incorpora Playa y Real de los Jueces. También se encuentra habilitado el acampe en la Seccional El Sauce, en un entorno natural con servicios básicos.

reservas naturales mendoza 8 El flamenco austral, huésped de Llancanelo. Foto: Gobierno de Mendoza.

Divisadero Largo

Ubicada en el departamento de Capital, en las inmediaciones de la Ciudad de Mendoza, Divisadero Largo constituye un área singular de la precordillera, donde afloran formaciones geológicas con más de 200 millones de años de historia. El espacio está destinado al senderismo, la educación ambiental y el turismo científico.

Entre las actividades habilitadas se incluye el ingreso para senderismo por circuitos de distinta dificultad, así como el Tour Divisadero, un trekking guiado de corta duración que propone una interpretación geológica y paisajística del entorno.

Por otra parte, quienes sólo quieran ir a disfrutar el paisaje pueden aprovechar los eventos que organiza el municipio capitalino, como los encuentros para compartir relatos nocturnos.

relatos nocturnos clásicos del suspenso divisadero largo El flyer del evento en el que los visitantes podrán escuchar relatos nocturnos en Divisadero Largo. La cita es el viernes 30 de enero en esa área natural protegida ubicada a pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

Reserva de Biósfera Ñacuñán

Localizada en el departamento Santa Rosa, esta reserva protege más de 12.600 hectáreas de bosque nativo de algarrobo dulce y forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera desde 1986.

Actualmente, los turnos se encuentran suspendidos por falta de agua para los servicios sanitarios. Una vez reabierta, la reserva ofrece visitas por el día con senderos interpretativos, opción de acampe y propuestas educativas coordinadas previamente.

Desafío-Dunas-de-Ñacuñan-2022.jpg Ñacuñán, una opción natural en el este mendocino. Imagen ilustrativa.

Ñacuñán atesora maravillas naturales, como una especie de araña que vive adentro de los hormigueros y utiliza a las hormigas como medio de transporte (Attacobius Nigripes), especie que mereció una investigación de científicos del Conicet Mendoza.