La revolución sexual de los +60: crecen las consultas por terapias para más placer y bienestar

El tema sigue siendo tabú y algo que está poco visibilizado pero sí hay actividad sexual en esta etapa de la vida. Parece algo exclusivo de los jóvenes. Sin embargo, nuestros padres y abuelos tienen vida sexual, pero en esta época está potenciada y marcada por mayores niveles de libertad.

Llueven ejemplos de hombres mayores en el mundo del cine como Robert De Niro, quien a sus 81 años fue padre por séptima vez, fruto de una relación con su instructora de artes marciales. En Argentina, encontramos como ejemplo a Eduardo Costantini (78), quien acaba de ser padre de su séptimo hijo, casualmente. Sus nietos y bisnietos esperaban con ansiedad la llegada de Kahlo que nació hace una semana, la bebé del matrimonio con la mendocina Elina Costantini (37).

Elina y Eduardo Costantini.JPG El empresario Eduardo Costantini le lleva más de 40 años a su esposa Elina. A los 78 años fue padre de Kahlo.

Todos ellos, representan casos emblemáticos de envejecimiento activo y de una paternidad tardía. En los ejemplos de mujeres, podemos encontrar Brigitte Trogneux, la esposa de Emmanuel Macron, quien le lleva 24 años al Presidente de Francia.

También hay personas de pie, lejos de los flashes que en la intimidad buscan mayor confort y disfrute.

"Con el aumento de la expectativa de vida esto hace que la sexualidad en la tercera edad empiece a tener más auge y empecemos a derribar mitos en cuanto a la sexualidad en esta etapa o franja etaria. Por qué, porque la sexualidad si bien no quiere decir que haya una pérdida del deseo sexual, se experimientan cambios significativos ", explica la Dra. María Virginia Flores en una charla con UNO.

La especialista aclaró que al atravesar por cambios en la fisiología, tanto del varón, como la mujer, "una caricia un beso, cobrarán otra significación, en esta etapa de la sexualidad. Hay una disminución de la práctica sexual pero nunca la perdemos".

Romper con el tabú del sexo en el adulto mayor

Un informe científico llamado ‘Seniors, Pasión y Sexo’ constató que los mayores de 60 consideran que la pasión, el sexo y el amor en esta etapa adulta son temas 'tabú' en la sociedad actual y hasta un 78% se siente una población silenciada.

La encuesta sociológica, que se llevó a cabo con 500 españoles mayores de 60 años, refleja el descontento general de esta generación, que se siente censurada en temas relacionados con la pasión: 8 de cada 10 piensa que “a la gente joven le da vergüenza que nuestra generación hable de sexo” y el 89% afirma que las generaciones más jóvenes subestiman sus vidas sexuales.

La sexualidad no tiene fecha de caducidad y así lo reflejan los datos. Dos de cada 3 personas mayores de 60 años, el sexo y la pasión son igual o más importantes que hace unos años y el 68% de los encuestados confesó que disfrutan de él igual o más que antes. Otro dato que se extrae es que el 91% de los españoles de estas edades defendió que, con la edad, en el sexo se prefiere la calidad a la cantidad.

Los 60 de ahora son los 40 de antes

El psicólogo y sexológo Germán Gregorio Morassutti consideró que los 60 de hoy son los 40 años de antes y "la mayoría de las personas de 60 años mantiene una vida sexualmente activa, porque la sexualidad está conectada con todos los aspectos de la vida y muchas personas se consideran activas en muchos aspectos".

Para el profesional también cambió la concepción de sexualidad "lo entendemos como un derecho y antes estaba muy asociado a la reproducción. Este concepto esta más vinculado al disfrute y al placer".

El especialista también observó que estos cambios "tienen que ver con un nuevo posicionamiento de la mujer, que actualizan su programa a estas épocas, con nuevas parejas, nuevos encuentros y hasta sexualidades diversas".

"Hoy en la consulta también encontramos personas que durante toda su vida fueron heterosexuales y entre los 50 y 60 empiezan a experimentar con parejas de su mismo sexo. Tiene que ver con conectarse con el placer y con el disfrute, con poder ir armando una sexualidad a lo largo de toda la vida", recalcó en la entrevista con UNO.

Vejez Dia mundial de maltrato.jpg Más erotismo y comunicación en las prácticas sexuales de los adultos mayores. Aunque algunos prefieren seguir activos y buscan suplementos para mejorar el desempeño.

El sexo no es sólo para los jóvenes

Morassutti volvió a insistir en que la sexualidad es algo que se construye a lo largo de la vida y en esa en esta instancia, "las personas adultas mayores llegan con mucha experiencia para tener encuentros sexuales satisfactorios y recreativos con sus pares. Tengo muchas consultas de gente de esta edad y hay más sexualidad entre nuestros adultos mayores de lo que nos imaginamos".

"Tenemos la falsa creencia, que el sexo es para los jóvenes como una actividad deportiva, en el que conseguir una marca", disparó.

Y puso de relieve que no necesariamente tiene que existir penetración o alto rendimiento en el acto sexual.

Desde el año 1998 en el que se descubre el viagra cambió notablemente el rendimiento de la sexualidad en varones y permite que tenga una vida sexual activa más allá de los achaques propios de la edad.

La-vida-empieza-hoy- fotograma.jpg Aunque siga siendo un tabú, mayores de 60 viven el sexo con más libertad que nunca.

En las mujeres para aumentar el deseo y sobre todo aminorar los trastornos asociados a la menopausia "se utilizan dosis de testosterona para una modificación de hormonas que la hacen los endocrinológos. El objetivo es que puedan disfrutar más.

"En provincias como Mendoza, muy conversadoras, no es que no haya sexualidad en los adultos mayores, lo que sí está menos visibilizada y no se permite hablar de esto en ciertos espacios", marcó el profesional con un alto perfil mediático.

Todos estos despertares se dan en países más avanzados como España o Francia, con una población envejecida.

sexo-adultos-mayores.jpg Es la primera vez en la historia en que la población de más de 60 supera los nacimientos.

El deseo es el disparador

No hay medicamento que valga o hormona, si no existe la llama del deseo. Así de contundente fue la reflexión del médico geriatra y gerontólogo Mario Ríos, uno de los galenos que integra el equipo de la dirección de Adultos Mayores.

Como el resto de los profesionales de la salud que hicieron su aporte en el informe, Ríos coincidió de que hay muchas consultas de pacientes sobre temas de sexualidad e incluso de cómo mejorar la potencia en los hombres, "todo, luego de hacer los chequeos médicos correspondientes".

"Si no hay deseo el medicamento no funciona. Esto tiene que ver más con el erotismo y lo mental que con el organismo", subrayó.

Si bien predomina el erotismo por encima de la genitalidad en este extremo de la vida, las mujeres también consultan por geles para mejorar el confort, ya que la menopausia afecta drasticamente a sus órganos sexuales.

"Cuando se llega a esta etapa de la vida hay más tiempo para pensar y proyectar cómo se quere vivir en los próximos 20 años. Muchos ven que sus conocidos murieron sin hacer lo que realmente querían o fueron infelices y ellos quieren vivir de otra manera", analizó.

El galeno especializado en temas del adulto mayor llamó a dar estas luchas sociales para entender que el envejecimiento saludable es un derecho y "es la primera vez en la historia de la humanidad en donde tenemos una población de más de 60 y menos niños de 4 y 5 años".

Las claves para una sexualidad plena en la vejez

Entre las claves que se mencionaron en la jornada para disfrutar de una sexualidad de calidad, destacaron las siguientes: