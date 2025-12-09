La ausencia de un puente no es un capricho técnico, sino el resultado de varios factores que se superponen como capas de un mismo paisaje. Te contamos sobre el puente más importante de la Amazonas y por qué no existe uno que cruce el río por completo.

El primer puente Amazonas: con más 3.500 metros de longitud abrió la selva al mundo

El único intento cercano al cruce total está en Manaos, donde el puente Río Negro, inaugurado en 2011, conecta la ciudad con Iranduba. Pero ese puente no cruza el Amazonas. Une dos márgenes de un afluente y sirve a una región con alta densidad poblacional. Es la excepción que confirma la regla. Según The Guardian se trata del primer puente amazónico abrió la selva tropical más grande del mundo al desarrollo.