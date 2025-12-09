La isla del sur de Brasil que tiene playas vírgenes protegidas y es de acceso limitado

Brasil tiene destinos para todos los viajeros, desde grupos de amigos, pasando por familias e incluso para quienes viajan en solitario. En esta oportunidad, exploramos una isla paradisíaca ubicada al sur del país carioca, que es un paraíso arqueológico y natural con aguas cristalinas.
El lugar en cuestión es Campeche, que queda frente a la costa este de la Isla de Santa Catarina, en Florianópolis, Brasil, en el océano Atlántico. Campeche es famoso por sus aguas cristalinas, arena blanca y un importante sitio arqueológico con inscripciones rupestres.
Florianópolis tiene playas mansas, bravas, cálidas, juveniles, familiares, con infraestructura o semi-desérticas. El nombre es una contracción de “Champ et Peche” (campo y pesca) y se la adjudican al escritor Saint-Exupéry quien habría visitado el lugar en la década del 20.
Vacaciones en Brasil: qué hacer y cómo llegar a Campeche
Para llegar a la isla hay que tomar una lancha o barcos de excursión. Cabe destacar que, al ser patrimonio, pueden ingresar unicamente 800 personas por día de 9.00 a 17.00 hs.
Además, la Isla de Campeche es también un importante sitio arqueológico, con sitios prehistóricos bien conservado, incluidas inscripciones rupestres que cuentan la historia de la región. A los senderos de observación del patrimonio arqueológico sólo se accede con guías y pago de una tarifa, lo que garantiza la preservación y mantenimiento del patrimonio histórico.
La isla cuenta con solo un restaurante que no acepta ningún tipo de tarjetas, además, existe la posibilidad de conocer la flora y fauna con caminatas guiadas al interior de Campeche y también hay escuelas de buceo y snorkel.
Las salidas en época de verano son diarias y pueden ser realizadas desde el barrio "Barra da Lagoa ", desde la playa de "Armaçao" o por la playa de Campeche, siendo esta última la opción más rápida. Sin embargo, la isla tiene una capacidad máxima de personas por día, y no es posible solicitar turnos (es por orden de llegada), por lo que es importante planificar con antelación para garantizar tu visita.