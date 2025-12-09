La isla del sur de Brasil que tiene playas vírgenes protegidas y es de acceso limitado

campeche La isla de Campeche es un verdadero paraíso.

Vacaciones en Brasil: qué hacer y cómo llegar a Campeche

Para llegar a la isla hay que tomar una lancha o barcos de excursión. Cabe destacar que, al ser patrimonio, pueden ingresar unicamente 800 personas por día de 9.00 a 17.00 hs.

Además, la Isla de Campeche es también un importante sitio arqueológico, con sitios prehistóricos bien conservado, incluidas inscripciones rupestres que cuentan la historia de la región. A los senderos de observación del patrimonio arqueológico sólo se accede con guías y pago de una tarifa, lo que garantiza la preservación y mantenimiento del patrimonio histórico.

isla de campeche brasil Este destino tiene aguas turquesas o verde esmeralda, depende la luz del día.

La isla cuenta con solo un restaurante que no acepta ningún tipo de tarjetas, además, existe la posibilidad de conocer la flora y fauna con caminatas guiadas al interior de Campeche y también hay escuelas de buceo y snorkel.

Las salidas en época de verano son diarias y pueden ser realizadas desde el barrio "Barra da Lagoa ", desde la playa de "Armaçao" o por la playa de Campeche, siendo esta última la opción más rápida. Sin embargo, la isla tiene una capacidad máxima de personas por día, y no es posible solicitar turnos (es por orden de llegada), por lo que es importante planificar con antelación para garantizar tu visita.