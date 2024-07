La NASA le cree: el fin del mundo tiene fecha según Stephen Hawking

En el documental The Search for a New Earth, el físico teórico Stephen Hawking determinó que el fin del mundo podría ocurrir en el 2600 a causa del cambio climático, asteroides, epidemias y el crecimiento poblacional. En ese momento, el experto predijo que la Tierra podría convertirse en una "gigantesca bola de fuego" y la NASA busca evitar que esa predicción suceda.

