La mayoría de los chicos que repitieron algún grado siguieron con bajo rendimiento escolar

En el Relevamiento Provincial de Aprendizaje se pudo ver que, de los estudiantes de primaria que ya han repetido un grado, el 77% sigue teniendo bajo desempeño en Lengua y al 88% le pasa lo mismo en Matemática.

Mientras, la situación en la secundaria es más grave: el 94% de los alumnos que ya repitieron un grado en su trayectoria educativa, el 94% presenta bajo rendimiento en Lengua y el 97% tiene el mismo problema en Matemática.

Por qué la repitencia no es sinónimo de aprendizaje

¿El sistema de repitencia no funciona y debería cambiarse por otro?, esta es la pregunta con la que arranca la entrevista al director General de Escuelas.

Sin ser del todo determinante, Thomas respondió el motivo por el cual que un chico repita un grado no necesariamente es la condición que tiene que cumplir para aprender.

"No puedo decir que la solución para aprender es no repetir, lo que muestro acá es evidencia estadística: los chicos que repiten alguna vez, igual siguen teniendo bajo rendimiento en las áreas más importantes, es decir que no necesariamente aprenden. Por lo tanto, hay que plantearse qué está sucediendo".

Lo que dice Thomas no es que los chicos que no alcanzan los saberes prioritarios pasen de año sin más, es decir que la repitencia no se puede eliminar como sistema, pero la función de la escuela es que el chico aprenda y estos datos están demostrando que no es lo que sucede en la realidad de un chico que repite un grado o más.

La finalidad de la escuela, es que cuando egrese, el alumno haya adquirido los aprendizajes prioritarios. Para esto, hay que construirlos. Es decir que si un chico repite y no construye estos núcleos principales de conocimientos, hay un grave problema en el sistema educativo.

Hay otras formas de aprender sin repitencia

Según el director General de Escuelas, existen otras formas de que los chicos logren adquirir los conocimientos sin repetir. Una de estas es focalizar dónde puntualmente está el problema de su aprendizaje, darle apoyo, intensificar algunos saberes que son más efectivos que hacerles repetir todos los contenidos.

Uno de estas medidas que sí funcionó en el 2021, fue el fortalecimiento de trayectorias específicas, como lo es la fluidez lectora.

"De un año a otro, lo que detectamos es que todos los chicos mejoraron y no repitieron, lo que hicimos fue reforzarlos en clases a contraturno" "De un año a otro, lo que detectamos es que todos los chicos mejoraron y no repitieron, lo que hicimos fue reforzarlos en clases a contraturno"

Es un ejemplo de política educativa que no se relacionó con que el chico repita para que adquiera el saber que no tiene, sino en darle más horas de los saberes que le cuestan en el mismo año que presenta las dificultades.

"Hay países en el mundo que no tienen secundaria o educación media graduada, sino que se van acreditando los aprendizajes a medid que los vas adquiriendo", dijo el funcionario.

Más impactos negativos de la repitencia

El director General de Escuelas explicó que, además de no cumplir con los resultados esperados, socialmente y emocionalmente tiene resultados negativos, sobre todo para la autoestima de los estudiantes.

Para la escuela, operativa y administrativamente es un problema que un chico vaya al curso anterior si no hay bancos.

"Se empieza a armar una pirámide que no es buena y más teniendo en cuenta que no está aprendiendo", señaló el funcionario.

Si para colmo, el impacto positivo que debería tener, que es que recupere los conocimientos que no obtuvo antes, no sucede, pareciera que no es la solución.

