Jurame que nunca: cómo un secreto puede marcar a una familia hacia la desdicha

Pero no se trata solamente de la historia de esta pareja, Graciela Schvartz va mucho más allá y también se refiere a sus hijas y a sus nietas y a lo dañino que puede ser guardar secretos, por más dolorosos que estos fueran.

►TE PUEDE INTERESAR: La ecuatoriana Natalia García Freire y su originalísima escritura como portal de pasaje a otro mundo

"Me interesaba hasta donde un secreto puede marcar a una familia con desdicha. El silencio es siempre peor que la palabra que puede diluir", explicó la autoria a Diario UNO. No hace falta siquiera preguntar si se basó en algo real, ella misma se encargó de explicar antes de cualquier consulta que siempre hay experiencias familiares y para la novela no hubo excepciones.

Pero no solamente de secretos y desdichas habla la novela Jurame que nunca, sino también del paso de la pobreza a una pequeña burguesía que era amante de guardar las apariencias, aunque también hay un poco de rebeldía y de fuerza interna. Esto se da principalmente en los personajes femeninos, que soportan todo por la familia, pero que también son capaces de no perdonar cuando el daño supera los límites.

"Me gusta el no sometimiento a la desidia, quebrar la tristeza", dice Schvartz y agrega que, al mismo tiempo, también buscó transmitir ternura y tristeza a la vez. Pero los personajes masculinos tampoco se quedan atrás. Están todos muy definidos para bien o para mal. Y todos son capaces de guardar secretos capaces de lastimar sin importar el tiempo que haya pasado.

►TE PUEDE INTERESAR: Ana María Shua: "Los seres humanos buscamos la inmortalidad toda la vida. No hay manera de resignarse"

Quién es Graciela Schvartz, autora del libro Jurame que Nunca

Graciela Schvartz vació en Buenos Aires. Publicó tres libros de cuentos: Boleto de ida (1992), Fuera de lugar (1998) y Cielo Cerca (2003). Y es autora de las novelas Señales de vida (Emecé, 2008) y Alma inquieta (2011), además de Jurame que nunca.

Leé un fragmento del libro Jurame que nunca