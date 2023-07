Jóvenes de Remar negaron que hayan sido víctimas de explotación laboral en Mendoza

Remar (abreviatura de "rehabilitación de marginados") es conocida por sus programas de recuperación de adicciones, a las que en Mendoza se suma un programa de contención -con apoyo del Estado provincial- para gente que está en situación de calle.

Remar Mendoza.jpg Uno de los jóvenes de Remar entrevistados por Canal 7. Se resguarda su nombre para no estigmatizarlo.

"Nos da impotencia ver cómo opina sobre Remar gente que no ha pasado un proceso como el que sufrimos nosotros. No saben lo que es tener una tener una adicción y estar atados a algo que no querés. Y de pronto hay un lugar donde te dan un techo y te ayudan a superar las malas costumbres. Aún queriendo salir adelante, sentimos que se nos sigue juzgando y condenando", relató un joven que habita en una "granja de cambios de hábitos" que posee la ONG en Colonia Segovia (Guaymallén).